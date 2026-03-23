EQS-AFR: Masterflex SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Masterflex SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Masterflex SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



23.03.2026 / 09:30 CET/CEST

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Hiermit gibt die Masterflex SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.masterflexgroup.com/de/investor-relations/finanzberichte-der-masterflex-se/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.masterflexgroup.com/de/investor-relations/finanzberichte-der-masterflex-se/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.04.2026

Ort:

https://www.masterflexgroup.com/investor-relations/financial-reports-of-masterflex-se/

23.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Masterflex SE Willy-Brandt-Allee 300 45891 Gelsenkirchen Deutschland Internet: www.MasterflexGroup.com

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