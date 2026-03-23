EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



23.03.2026 / 17:46 CET/CEST

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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm

23. März 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 16. März 2026 bis einschließlich 20. März 2026 wurden insgesamt 603.239 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code) 16.03.2026 60.206 45,0618 2.712.990,7300 Xetra 16.03.2026 49.550 45,0452 2.231.989,6600 CBOE Europe (CEUX) 16.03.2026 9.120 45,0359 410.727,4100 Turquoise Europe (TQEX) 16.03.2026 5.904 45,0503 265.976,9700 Aquis Europe (AQEU) 17.03.2026 55.304 44,9003 2.483.166,1900 Xetra 17.03.2026 58.058 44,9045 2.607.065,4600 CBOE Europe (CEUX) 17.03.2026 10.145 44,8930 455.439,4900 Turquoise Europe (TQEX) 17.03.2026 6.639 44,9266 298.267,7000 Aquis Europe (AQEU) 18.03.2026 5.589 45,4593 254.072,0300 Xetra 18.03.2026 5.936 45,3520 269.209,4700 CBOE Europe (CEUX) 18.03.2026 1.904 45,3725 86.389,2400 Turquoise Europe (TQEX) 18.03.2026 639 45,2161 28.893,0900 Aquis Europe (AQEU) 19.03.2026 91.205 44,1795 4.029.391,3000 Xetra 19.03.2026 76.940 44,1623 3.397.847,3600 CBOE Europe (CEUX) 19.03.2026 12.220 44,2094 540.238,8700 Turquoise Europe (TQEX) 19.03.2026 5.758 44,2601 254.849,6600 Aquis Europe (AQEU) 20.03.2026 73.794 44,4270 3.278.446,0400 Xetra 20.03.2026 52.603 44,4287 2.337.082,9100 CBOE Europe (CEUX) 20.03.2026 12.300 44,3512 545.519,7600 Turquoise Europe (TQEX) 20.03.2026 9.425 44,4620 419.054,3500 Aquis Europe (AQEU) Gesamt 603.239 44,6036 26.906.617,69



Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom

6. März 2026 bis einschließlich 20. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 1.319.259 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg

EVP Investor Relations

Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

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