EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

23.03.2026 / 17:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
23. März 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 16. März 2026 bis einschließlich 20. März 2026 wurden insgesamt 603.239 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
16.03.202660.20645,06182.712.990,7300Xetra
16.03.202649.55045,04522.231.989,6600CBOE Europe (CEUX)
16.03.20269.12045,0359410.727,4100Turquoise Europe (TQEX)
16.03.20265.90445,0503265.976,9700Aquis Europe (AQEU)
17.03.202655.30444,90032.483.166,1900Xetra
17.03.202658.05844,90452.607.065,4600CBOE Europe (CEUX)
17.03.202610.14544,8930455.439,4900Turquoise Europe (TQEX)
17.03.20266.63944,9266298.267,7000Aquis Europe (AQEU)
18.03.20265.58945,4593254.072,0300Xetra
18.03.20265.93645,3520269.209,4700CBOE Europe (CEUX)
18.03.20261.90445,372586.389,2400Turquoise Europe (TQEX)
18.03.202663945,216128.893,0900Aquis Europe (AQEU)
19.03.202691.20544,17954.029.391,3000Xetra
19.03.202676.94044,16233.397.847,3600CBOE Europe (CEUX)
19.03.202612.22044,2094540.238,8700Turquoise Europe (TQEX)
19.03.20265.75844,2601254.849,6600Aquis Europe (AQEU)
20.03.202673.79444,42703.278.446,0400Xetra
20.03.202652.60344,42872.337.082,9100CBOE Europe (CEUX)
20.03.202612.30044,3512545.519,7600Turquoise Europe (TQEX)
20.03.20269.42544,4620419.054,3500Aquis Europe (AQEU)
Gesamt603.23944,6036         26.906.617,69
 		 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
6. März 2026 bis einschließlich 20. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 1.319.259 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

23.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
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