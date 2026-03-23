EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



23.03.2026 / 15:03 CET/CEST

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Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 16. März 2026 bis zum 20. März 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 1.073.313 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 12. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Transaktionsbetrag

(in EUR) Handelsplatz 16. März 2026 57.000 39,9930 2.279.601,00 XETR 17. März 2026 65.000 39,9250 2.595.125,00 XETR 18. März 2026 225.313 39,2843 8.851.263,49 XETR 19. März 2026 110.000 38,5294 4.238.234,00 CEUX 19. März 2026 190.000 38,6755 7.348.345,00 XETR 20. März 2026 27.000 37,8892 1.023.007,60 AQEU 20. März 2026 137.000 37,8816 5.189.782,90 CEUX 20. März 2026 17.000 37,8918 644.161,34 TQEX 20. März 2026 245.000 37,8799 9.280.581,97 XETR

Insgesamt wurden im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 7.814.900 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Fresenius Medical Care AG Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg Deutschland Internet: www.freseniusmedicalcare.com

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