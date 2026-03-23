EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 45. Zwischenmeldung (Stammaktien)

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



23.03.2026 / 12:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Henkel AG & Co. KGaA Düsseldorf

WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 45. Zwischenmeldung (Stammaktien)

Im Zeitraum vom 16. März 2026 bis einschließlich 20. März 2026 wurden insgesamt Stück 141.957 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

Die Stammaktien wurden wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird:

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 16.03.2026 XETR 11.072 65,1726 721.590,90 CEUX 4.813 65,1949 313.783,20 17.03.2026 XETR 9.431 65,1271 614.213,90 CEUX 4.789 65,1208 311.863,30 18.03.2026 XETR 17.803 64,3827 1.146.204,60 CEUX 2.753 64,3182 177.067,95 TQEX 404 64,2532 25.958,30 AQEU 384 64,2319 24.665,05 19.03.2026 XETR 24.470 62,6580 1.533.242,20 CEUX 13.734 62,6762 860.795,40 TQEX 2.000 62,6742 125.348,30 AQEU 939 62,7522 58.924,30 20.03.2026 XETR 31.287 62,1864 1.945.625,30 CEUX 14.800 62,2587 921.428,05 TQEX 2.200 62,2752 137.005,50 AQEU 1.078 62,0795 66.921,70 Gesamt 141.957 63,2913 8.984.637,95

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 20. März 2026 erworbenen Stammaktien beläuft sich auf Stück 3.046.602.

Der Aktienrückkauf der Vorzugsaktien wurde bereits am 19. März 2026 abgeschlossen (siehe separate Schlussmeldung vom heutigen Tag).

Der Erwerb der Stammaktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities – MTF).

Düsseldorf, 23. März 2026

Henkel AG & Co. KGaA

Der Vorstand

23.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Henkel AG & Co. KGaA Henkel Str. 67 40589 Düsseldorf Deutschland Internet: www.henkel.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2295552 23.03.2026 CET/CEST