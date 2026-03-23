EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



23.03.2026 / 11:45 CET/CEST

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Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 20. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 16. März 2026 bis 20. März 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 156.652 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 31. Oktober 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs Handelsplatz 16.03.2026 156.652 €54,2932 XETR 17.03.2026 - - - 18.03.2026 - - - 19.03.2026 - - - 20.03.2026 - - -

Die Geschäfte sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht:

https://group.mercedes-benz.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 3. November 2025 bis 20. März 2026 (jeweils einschließlich) erworbenen Aktien beläuft sich auf 13.138.666 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgt durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut.

Stuttgart, 23. März 2026

Mercedes-Benz Group AG

23.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Mercedes-Benz Group AG Mercedesstrasse 120 70372 Stuttgart Deutschland Internet: https://group.mercedes-benz.com

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