EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

23.03.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 7.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 16. März 2026 bis einschließlich 20. März 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 227.000 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
16.03.20262.8110,00%73,7461207.300AQEU
16.03.20266.4180,00%73,7336473.222CEUX
16.03.20264.7060,00%73,7183346.918TQEX
16.03.202613.0650,01%73,7170963.113XETA
17.03.20264.0750,00%73,8573300.968AQEU
17.03.20268.1650,01%73,8717603.162CEUX
17.03.20263.2130,00%73,8814237.381TQEX
17.03.202619.5470,01%73,84511.443.450XETA
18.03.20268.1820,01%72,5651593.728AQEU
18.03.202614.0140,01%72,73821.019.353CEUX
18.03.20265.7610,00%72,8499419.688TQEX
18.03.202627.0430,02%72,72011.966.570XETA
19.03.20268.8770,01%70,7403627.962AQEU
19.03.202613.7500,01%70,8769974.557CEUX
19.03.20266.7420,00%70,8495477.667TQEX
19.03.202630.6310,02%70,90492.171.888XETA
20.03.20267.4420,01%69,3594516.173AQEU
20.03.202610.1680,01%69,3892705.549CEUX
20.03.20264.1310,00%69,3304286.404TQEX
20.03.202628.2590,02%69,37821.960.559XETA
Gesamt227.0000,16%71,786816.295.612 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 20. März 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf1.197.011 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 23. März 2026

Symrise AG

Der Vorstand

23.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
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