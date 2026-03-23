EQS-CMS: VINCORION SE: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: VINCORION SE / Herkunftsstaat
VINCORION SE: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
23.03.2026 / 18:06 CET/CEST
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Die VINCORION SE gibt gem. § 5 WpHG bekannt, dass Deutschland der Herkunftsstaat ist.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VINCORION SE
|Feldstraße 155
|22880 Wedel
|Deutschland
|Internet:
|https://vincorion.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2296230 23.03.2026 CET/CEST
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