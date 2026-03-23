EQS-CMS: VINCORION SE: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: VINCORION SE / Herkunftsstaat
VINCORION SE: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

23.03.2026 / 18:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die VINCORION SE gibt gem. § 5 WpHG bekannt, dass Deutschland der Herkunftsstaat ist.

23.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:VINCORION SE
Feldstraße 155
22880 Wedel
Deutschland
Internet:https://vincorion.com
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2296230 23.03.2026 CET/CEST

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