EQS-CMS: Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Westwing Group SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – 6. Zwischenmeldung
Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

23.03.2026 / 14:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Westwing Group SE hat im Zeitraum vom 16. März 2026 bis einschließlich 20. März 2026 insgesamt 19.111 Stückaktien der Westwing Group SE im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 5. Februar 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 9. Februar 2026 mitgeteilt wurde.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 16. März 2026 bis einschließlich 20. März 2026 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

DatumAggregiertes VolumenGewichteter Durchschnittskurs (EUR)
16. März 20263.34216,5892
17. März 20264.41516,8362
18. März 20262.42617,3195
19. März 20264.50516,6385
20. März 20264.42316,3824
Summe19.11116,7027

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 9. Februar 2026 bis einschließlich 20. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 141.608 Stückaktien.

Der Erwerb der Stückaktien der Westwing Group SE erfolgte durch ein von der Westwing Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).

Detaillierte Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter

https://ir.westwing.com/de/share/share-buy-back-2026

abrufbar.

München, 23. März 2026

Westwing Group SE

Der Vorstand

23.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Westwing Group SE
Moosacher Straße 88
80809 München
Deutschland
Internet:www.westwing.com
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