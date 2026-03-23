EQS-DD: HelloFresh SE: TWG Ventures GmbH, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.03.2026 / 18:44 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: TWG Ventures GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Thomas Wartmut
Nachname(n): Griesel
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
HelloFresh SE

b) LEI
391200ZAF4V6XD2M9G57 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
Beschreibung: Kauf von 250.000 HelloFresh-Aktien (ISIN: DE000A161408) als Stillhalter einer Put-Option aufgrund einer Optionsausübung durch den Optionsinhaber (Put-Option-Geschäft vom 23. September 2025).

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
6,40 EUR 1.600.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
6,40 EUR 1.600.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
20.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


23.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HelloFresh SE
Prinzenstraße 89
10969 Berlin
Deutschland
Internet: www.hellofreshgroup.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

103882  23.03.2026 CET/CEST

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