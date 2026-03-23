EQS-DD: Palfinger AG: Alexander Susanek, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.03.2026 / 08:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Alexander
Nachname(n):Susanek

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Palfinger AG

b) LEI

529900IFAV83BX8O1O91 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000758305

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
34,05 EUR1.000,0 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
34,0500 EUR1.000,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

20.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

23.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Palfinger AG
Lamprechtshausener Bundesstraße 8
5020 Salzburg
Österreich
Internet:www.palfinger.ag
Ende der MitteilungEQS News-Service

103872 23.03.2026 CET/CEST

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