EQS-DD: Palfinger AG: Alexander Susanek, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



23.03.2026 / 08:21 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Alexander Nachname(n): Susanek

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Palfinger AG

b) LEI

529900IFAV83BX8O1O91

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000758305

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 34,05 EUR 1.000,0 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 34,0500 EUR 1.000,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

20.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

23.03.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Palfinger AG Lamprechtshausener Bundesstraße 8 5020 Salzburg Österreich Internet: www.palfinger.ag

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