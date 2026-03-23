EQS-News: CEWE mit 17. Dividendensteigerung in Folge

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CEWE mit 17. Dividendensteigerung in Folge



23.03.2026 / 14:41 CET/CEST

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CEWE mit 17. Dividendensteigerung in Folge

Oldenburg, 23. März 2026. Der Aufsichtsrat der CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) hat mit seiner heutigen Sitzung beschlossen, die 17. Dividendenerhöhung in Folge vorzuschlagen. Damit empfehlen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung, die am 3. Juni 2026 stattfinden wird, für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 3,00 Euro pro Aktie (Dividende im Vorjahr: 2,85 Euro). Basierend auf der Dividendenstudie von Dividenden Adel, isf Institut und DSW (Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz) liegt CEWE damit weiterhin auf dem Top-Platz 2 aller 611 untersuchten deutschen Börsenunternehmen, die ihre Dividende kontinuierlich erhöht haben.

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Axel Weber (Leiter Group Controlling & Investor Relations)

E-Mail: IR@cewe.de

Internet: cewe-group.com , cewe.de , pixum.de , deindesign.de , whitewall.com , cheerz.com , saxoprint.de, viaprinto.de , laser-line.de

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Über CEWE

Die CEWE Group ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.

Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich rund sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, Cheerz, DeinDesign, Pixum und WhiteWall – sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an.

Zusätzlich hat die CEWE Group für den Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.

Die CEWE Group ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitenden sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. Dafür steht auch die Gründerfamilie Neumüller als langfristiger Ankeraktionär.

Die CEWE Group ist mit 4.000 Mitarbeitenden in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter www.cewe-group.com.

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