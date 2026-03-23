EQS-News: EQS Group stellt Risk-Management-Modul für kontinuierliche Daten- und KI-Risikosteuerung vor

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EQS Group stellt Risk-Management-Modul für kontinuierliche Daten- und KI-Risikosteuerung vor



23.03.2026 / 09:00 CET/CEST

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Erweiterung des Privacy COCKPIT ermöglicht strukturierte Bewertung und kontinuierliche Überwachung der Risikoposition in den Bereichen Datenschutz, KI und Cybersicherheit

München – 23. März 2026

Regulatorische Rahmenwerke rücken zunehmend eine kontinuierliche, nachweisbare Risikosteuerung statt statischer Compliance-Nachweise in den Mittelpunkt. Unternehmen müssen daher überdenken, wie sie Datenschutz- und digitale Risiken steuern. Vor diesem Hintergrund hat die EQS Group, ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter für Compliance & Ethics, Data Privacy, Sustainability Management und Investor Relations, heute eine Risk-Management-Lösung für das EQS Privacy COCKPIT vorgestellt.

Das neue Modul unterstützt Unternehmen dabei, Risiken zu identifizieren, zu klassifizieren, zu bewerten und kontinuierlich zu überwachen – mithilfe strukturierter Bewertungslogiken, visueller Risikomatrizen und Echtzeit-Analysen über die Bereiche Datenschutz, KI, Cybersicherheit und regulatorische Risiken hinweg. Direkt in bestehende Datenschutz- und KI-Governance-Workflows integriert, verknüpft es Risikodaten mit operativen Prozessen und ermöglicht so eine strukturierte, revisionssichere Sicht auf die Risikoposition über verschiedene regulatorische Rahmenwerke hinweg, darunter DSGVO, der EU AI Act, NIS2 und DORA.

„Mit zunehmender Reife von Datenschutzprogrammen erkennen Unternehmen, dass traditionelle Bewertungsmethoden häufig nicht die kontinuierliche Transparenz bieten, die für eine effektive Priorisierung und Steuerung von Risiken erforderlich ist“, sagt Anka Lappoehn, Chief Product Officer der EQS Group. „Gleichzeitig entwickeln sich die regulatorischen Erwartungen weiter. Neue und überarbeitete Rahmenwerke verlangen zunehmend den Nachweis einer kontinuierlichen Überwachung, klaren Priorisierung und dokumentierten Risikominderung – anstelle einer punktuellen Compliance-Betrachtung.“

Da sich regulatorische Anforderungen zunehmend über Datenschutz, KI-Governance, Cybersicherheit und operative Resilienz erstrecken, stehen Unternehmen unter wachsendem Druck, ihre Ansätze zum Risikomanagement über verschiedene Vorgaben und Stakeholder hinweg zu harmonisieren. EQS Risk Management adressiert diese Herausforderung, indem es Unternehmen eine konsistente Grundlage bietet, um Risikopositionen zu bewerten, Maßnahmen zu priorisieren und die Einhaltung sich wandelnder regulatorischer Anforderungen kontinuierlich zu überwachen.

Mit dem Risk-Management-Modul können Unternehmen:

Eine zentrale Sicht auf ihre Risikoposition schaffen: Risiken aus Prozessen, Organisationseinheiten und regulatorischen Bereichen in einem strukturierten Register konsolidieren.

Maßnahmen risikobasiert priorisieren: Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen auf Basis von einheitlichen Bewertungslogiken konsistent analysieren und fundiertere Entscheidungen treffen.

Risiken von der Identifikation bis zur Minderung nachverfolgen: Risiken direkt mit Kontrollen, Maßnahmen und Verantwortlichkeiten verknüpfen und so vollständige Nachvollziehbarkeit sicherstellen.

Entwicklungen kontinuierlich überwachen: Mithilfe von Live-Dashboards, Risikomatrizen und KPIs Veränderungen der Risikolage sowie neue Trends frühzeitig erkennen.

Prüfungssichere Berichte erstellen: Strukturierte Auswertungen und Dokumentationen für Management, Audits und regulatorische Prüfungen bereitstellen.

Weitere Informationen unter: https://www.eqs.com/platform-data-privacy/data-privacy-risk-management/

Pressekontakt

Christina Jahn

Tel.: +49 89 444430133

E-Mail: christina.jahn@eqs.com

Über die EQS Group

Die EQS Group ist ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter in den Bereichen Compliance & Ethics, Data Privacy, Sustainability Management und Investor Relations. Weltweit nutzen mehr als 14.000 Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Klima berichten.

Die Lösungen der EQS Group sind in einer Cloud-basierten Plattform gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, das Risikomanagement von Drittparteien, die Insiderlistenverwaltung und Meldepflichten. Darüber hinaus entwickelt die EQS Group Software für die Erfüllung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten entlang der Lieferketten von Unternehmen, für die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen wie DSGVO und EU AI Act, sowie für effizientes ESG-Management und regelkonforme Nachhaltigkeitsberichterstattung. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation.

Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute beschäftigt der Konzern weltweit rund 600 Mitarbeitende. https://www.eqs.com/de

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