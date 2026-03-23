EQS-News: ISX Financial EU Plc gibt die Änderung des Firmennamens in Xryma Plc bekannt

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ISX Financial EU Plc gibt die Änderung des Firmennamens in Xryma Plc bekannt



23.03.2026 / 21:15 CET/CEST

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NICOSIA, Zypern, 23. März 2026 /PRNewswire/ -- Die ISX Financial EU Plc, ein von der Zentralbank von Zypern zugelassenes EWR-zugelassenes E-Geld-Institut (EMI), gab bekannt, dass ihre Aktionäre der Umfirmierung des Unternehmens in Xryma Plc mit sofortiger Wirkung zugestimmt haben.

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Die Namensänderung spiegelt die Weiterentwicklung der Aktivitäten der Group sowie ihre Positionierung als breit aufgestellter Anbieter von Finanztechnologie und -infrastruktur wider, der in verschiedenen Märkten und Dienstleistungsbereichen tätig ist.

Xryma leitet sich vom griechischen Wort "χρήμα" (ausgesprochen als chryma) ab und bedeutet Geld oder ein Wertgegenstand. Der neue Name unterstreicht sowohl die griechischen Wurzeln des Unternehmens als auch seine Rolle innerhalb des globalen Zahlungsökosystems.

Christakis Taoushanis, nicht-geschäftsführender Vorsitzender von Xryma Plc, kommentierte:

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Group. Der Übergang zu Xryma spiegelt sowohl unsere Wurzeln als auch das Ausmaß unserer Ambitionen wider. Da sich unser Unternehmen von einer einzelnen operativen Einheit zu einem umfassenderen Ökosystem aus regulierten Dienstleistungen, Infrastruktur und Technologie entwickelt hat, ist es wichtig, dass unsere Unternehmensidentität diesen Umfang angemessen widerspiegelt. Xryma bietet eine Grundlage, die mit unserer langfristigen Strategie und unserem Engagement für die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und konformer Produkte und Dienstleistungen im Zahlungsökosystem im Einklang steht."

Die Namensänderung betrifft die Muttergesellschaft der Group, ISX Financial EU Plc, die künftig als die börsennotierte Gesellschaft Xryma Plc firmieren wird.

Der Name der im EWR zugelassenen Hauptgesellschaft der Group, ISX Financial®, bleibt unverändert und wird ihren Kunden weiterhin herausragende Finanzprodukte anbieten, wobei sie ihren aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen nachkommt.

Nikogiannis (John) Karantzis, Managing Director und Group Chief Executive Officer von Xryma Plc, fügte hinzu:

„Unsere strategischen Prioritäten bleiben unverändert. Die Group konzentriert sich weiterhin auf diszipliniertes Wachstum und operative Widerstandsfähigkeit, um langfristigen Wert für ihre Aktionäre zu schaffen. Die Einführung des Namens Xryma ergänzt diese Ausrichtung und gewährleistet gleichzeitig die Kontinuität unseres finanziellen und regulatorischen Rahmens.Die Tochtergesellschaften von Xryma werden bei der Betreuung unserer Kunden im Bereich E-Geld und Zahlungsdienste weiterhin unter der Marke „ISX Financial" firmieren, während der Name Xryma für unsere Unternehmensaktivitäten steht."

Die neue Corporate Identity wird in den kommenden Wochen schrittweise in der gesamten Kommunikation, auf der Website und in den offiziellen Unterlagen der Group eingeführt.

Xryma Plc ist weiterhin bestrebt, Kunden und Partnern in ganz Europa und darüber hinaus sichere, skalierbare und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anzubieten.

Weitere Informationen und offizielle Ankündigungen finden Sie unter www.xryma.com.

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