EQS-News: Mitteilung über Greenshoe-Option und zu Stabilisierungsmaßnahmen gem. Art. 5 (4)(b), (5) und (6) der VO (EU) Nr. 596/2014 sowie gem. Art. 8 (f) und Art. 6 (3) der Del. VO (EU) Nr. 2016/1052

EQS-News: Gabler Group AG / Schlagwort(e): Börsengang

Mitteilung über Greenshoe-Option und zu Stabilisierungsmaßnahmen gem. Art. 5 (4)(b), (5) und (6) der VO (EU) Nr. 596/2014 sowie gem. Art. 8 (f) und Art. 6 (3) der Del. VO (EU) Nr. 2016/1052



23.03.2026 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER RECHTSORDNUNG, IN WELCHER DER VERTRIEB ODER DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.

Mitteilung über die Ausübung der Greenshoe-Option und Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Art. 5 Abs. 4 lit. b, Abs. 5 und Abs. 6 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 („MAR") vom 16. April 2014 sowie gemäß Art. 8 lit. f und Art. 6 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 vom 8. März 2016

Vollständige Ausübung der Greenshoe-Option

Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot von Aktien der Gabler Group AG, Lübeck, Deutschland (ISIN: DE000A421RZ9; WKN: A421RZ; Börsenkürzel: XK4) wurde die Option, die die Possehl Mittelstandsbeteiligungen GmbH Cantor Fitzgerald Ireland Limited eingeräumt hat, um bis zu 393.750 zusätzliche Aktien der Gabler Group AG zum Angebotspreis zu erwerben, soweit Mehrzuteilungsaktien an Investoren im Rahmen des Angebots zugeteilt wurden (sogenannte Greenshoe-Option), von Cantor Fitzgerald Ireland Limited am 23. März 2026 vollständig ausgeübt. Im Anschluss an die Ausübung der Greenshoe-Option wurde der Stabilisierungszeitraum beendet.

Ende des Stabilisierungszeitraums

Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot von Aktien der Gabler Group AG, Lübeck, Deutschland (ISIN: DE000A421RZ9; WKN: A421RZ; Börsenkürzel: XK4) hat Cantor Fitzgerald Ireland Limited als Stabilisierungsmanager fungiert. Während des Stabilisierungszeitraums, der am ersten Handelstag der Aktien im Open Market (Segment Scale) der Frankfurter Wertpapierbörse am 9. März 2026 begann und am 23. März 2026 endete, hat Cantor Fitzgerald Ireland Limited keine Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt.

23.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Gabler Group AG Niels-Bohr-Ring 5a 23568 Lübeck Deutschland Telefon: +49 451 3109 0 E-Mail: ir@gablergroup.com Internet: www.gablergroup.com ISIN: DE000A421RZ9 WKN: A421RZ Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Vienna MTF) EQS News ID: 2295544

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2295544 23.03.2026 CET/CEST