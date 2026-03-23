EQS-News: mymediset stellt MedTech Agentic AI auf der LogiMed 2026 vor

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mymediset stellt MedTech Agentic AI auf der LogiMed 2026 vor



24.03.2026 / 00:55 CET/CEST

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CARLSBAD, Kalifornien, 23. März 2026 /PRNewswire/ -- mymediset hat heute mymediAI vorgestellt – eine neue Agentic-AI-Lösung zur Verbesserung von Abläufen in medizinischen Lieferketten. Präsentiert wurde die Lösung im Rahmen einer Keynote auf der LogiMed 2026.

Real-time inventory validation within operational workflows, supporting accurate case preparation before each procedure.

mymediAI hilft MedTech-Unternehmen, schneller ins Handeln zu kommen. Die Lösung verknüpft Daten und Prozesse in Echtzeit – damit aus Informationen direkt konkrete Aktionen werden.

In vielen MedTech-Unternehmen werden Produkte für Operationen, Field Inventory und Umsatzprozesse noch immer manuell über mehrere Systeme hinweg koordiniert. Dies führt häufig zu hohem administrativem Aufwand, überhöhten Lagerbeständen und Verzögerungen bei der Umsatzrealisierung.

mymediAI setzt genau hier an und integriert KI direkt in die operativen Abläufe.

Für Vertriebsteams im Außendienst bedeutet das: ein klar strukturierter Arbeitsalltag, bessere Planung von Operationen und die Sicherheit, dass die passenden Produkte rechtzeitig bereitstehen. Gleichzeitig bietet die Lösung eine aktuelle Übersicht über anstehende Aufgaben, bevorstehende Operationen und die eigene Vertriebsleistung – alles in einer zentralen Oberfläche.

„Außendienstteams sollten nicht in administrativen Aufgaben versinken", sagt Tony Martinez, Managing Director bei mymediset North America. „mymediAI gibt ihnen die nötige Klarheit und Kontrolle, um jeden Einsatz reibungslos zu steuern – damit sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich zählt: Ärzt:innen und Pflegekräfte bestmöglich zu unterstützen."

Erste Anwendungsfälle zeigen messbare Verbesserungen, darunter:

Bis zu 90 % weniger administrativer Aufwand

30 % geringere Lagerbestände

3-fach schnellere Umsatzrealisierung

„Diese Ergebnisse zeigen, wie sich der Einsatz von KI im MedTech verändert", sagt Silke Zschweigert, CEO von mymediset. „Es geht nicht mehr nur um Transparenz. Entscheidend ist, dass aus Daten direkt Handlungen entstehen – im täglichen Betrieb. So entwickeln sich Lieferketten Schritt für Schritt in Richtung Autonomie."

Im Gegensatz zu isolierten KI-Tools oder externen Integrationen arbeitet mymediAI direkt innerhalb der SAP®-Umgebung, in der zentrale Lieferketten- und Finanzprozesse bereits stattfinden.

Als Orchestrierungsschicht verbindet mymediAI KI-Funktionen mit operativen Workflows in Echtzeit und ermöglicht es, Aktionen direkt im System auszuführen – ohne zusätzliche Middleware oder Systembrüche.

„Agentic AI verändert, wie MedTech-Unternehmen ihre Abläufe steuern und umsetzen", sagt Ashwin Bhaskar, CTO von mymediset. „Durch die Kombination aus Echtzeitdaten und prozessnaher Integration können Systeme nicht nur erkennen, was zu tun ist, sondern diese Schritte auch zuverlässig ausführen. Und das ist erst der Anfang. Mit Agentic AI kommen wir einer Lieferkette näher, die nicht nur reagiert, sondern kontinuierlich handelt, um sicherzustellen, dass die medizinische Versorgung jederzeit gewährleistet ist."

Die Einführung von mymediAI ist ein weiterer Schritt hin zu autonomen Lieferketten im MedTech-Bereich, bei denen Systeme die Ausführung über Planung, Logistik und Finanzprozesse hinweg unterstützen.

mymediAI ist Teil der mymediset-Plattform, die vollständig in SAP® integriert ist und Field Inventory, Konsignationsbestände und Loan Sets entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Hersteller bis zum Patienten – steuert.

Über mymediset

mymediset ist die Plattform für eine autonome, intelligente medizinische Lieferkette in der Life-Sciences-Industrie – vom Hersteller bis zum Patienten.

Vollständig in SAP® integriert, verbindet sie Bestände, Logistik und Finanzprozesse in einem System und schafft Transparenz, Automatisierung und Kontrolle in Echtzeit.

mymediset sorgt dafür, dass aus Daten direkt Handlungen werden – entlang der gesamten Lieferkette. So sind die richtigen Produkte zur richtigen Zeit am richtigen Ort, damit sich medizinische Fachkräfte auf das konzentrieren können, was wirklich zählt: eine gute Versorgung für ihre Patient:innen.

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