EQS-News: PNE-Gruppe verkauft Windparkprojekt in Polen an einen globalen Akteur der Energiewende

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PNE-Gruppe verkauft Windparkprojekt in Polen an einen globalen Akteur der Energiewende



23.03.2026 / 08:58 CET/CEST

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Corporate News

PNE-Gruppe verkauft Windparkprojekt in Polen an einen globalen Akteur der Energiewende

PNE Polska damit erneut in diesem Jahr erfolgreich

Windparkprojekt umfasst zehn Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 72 MW

Cuxhaven/Koszalin, 23. März 2026 – Erneut ist die PNE-Gruppe in Polen erfolgreich. Die polnische Tochtergesellschaft PNE Polska verkauft ein Windparkprojekt im Südwesten Polens an einen globalen Akteur der Energiewende. Im Windpark „Legnica“ sollen sich zehn Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 72 Megawatt (MW) drehen. PNE Polska wird den Windpark bis zur Phase ready-to-build weiterentwickeln. Die Baureife ist für 2029 vorgesehen. Die Inbetriebnahme soll 2030 erfolgen.

"Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr bereits das zweite Projekt an ein bedeutendes Energieunternehmen verkaufen können. Das unterstreicht einmal mehr die Qualität unserer Entwicklungsarbeit", sagt Holger Gallas, CEO von PNE Polska. „Unsere Projekte werden von internationalen Partnern geschätzt, was das große Vertrauen in unsere Expertise und Zuverlässigkeit am Markt eindrucksvoll belegt. "

"Dieses Projekt unterstreicht erneut die strategische Ausrichtung der PNE-Gruppe", ergänzt Roland Stanze, COO der PNE AG. „Der polnische Markt ist für uns von großer Bedeutung und zählt zu unseren Kernmärkten. Gerade die dynamische Entwicklung der erneuerbaren Energien in Polen bietet für die PNE-Gruppe vielfältige Chancen und unterstreicht unsere internationale Präsenz."

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie.



Kontakt:

PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 47 21 7 18 – 453

E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG

Head of Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 879 33 – 114

E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

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