EQS-News: Solvias erhält die EcoVadis-Bronzemedaille und gehört damit zu den 35% der Unternehmen mit der besten Nachhaltigkeitsleistung

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Solvias erhält die EcoVadis-Bronzemedaille und gehört damit zu den 35% der Unternehmen mit der besten Nachhaltigkeitsleistung



23.03.2026 / 14:30 CET/CEST

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Die Auszeichnung unterstreicht die Fortschritte des globalen CMC-Analyseanbieters in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Initiativen (ESG).

KAISERAUGST, Schweiz, 23. März 2026 /PRNewswire/ -- Solvias, ein globaler Anbieter von Chemie-, Herstellungs- und Kontrollanalysen (CMC) für die Biowissenschaftsbranche, gab heute bekannt, dass es von EcoVadis, einem der weltweit zuverlässigsten Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen, mit der Bronzemedaille ausgezeichnet wurde. Mit dieser Anerkennung gehört Solvias zu den besten 35 % von mehr als 100.000 Unternehmen, die von EcoVadis weltweit bewertet wurden.

Solvias

Fortschritte bei der Nachhaltigkeit von EcoVadis gewürdigt

EcoVadis bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen anhand von vier Schlüsselkategorien: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Die Bronzemedaille spiegelt die kontinuierlichen Fortschritte wider, die Solvias bei der Stärkung verantwortungsbewusster Geschäftspraktiken in seiner gesamten Geschäftstätigkeit und Wertschöpfungskette erzielt hat.

Dieser Meilenstein baut auf der ersten EcoVadis-Bewertung von Solvias im Jahr 2025 auf, als das Unternehmen ein Committed Badge erhielt, was den Beginn seiner formellen Benchmarking-Reise im Bereich Nachhaltigkeit markierte.

Stärkung der ESG-Integration in allen globalen Geschäftsbereichen

Seit dem Start seiner ESG-Initiative im Jahr 2024 hat Solvias einen Nachhaltigkeitsrahmen implementiert, der darauf abzielt, messbare Verbesserungen im gesamten Unternehmen und in der Wertschöpfungskette zu erzielen. Zu den wichtigsten Initiativen gehören:

Berechnung des Carbon Footprints des Unternehmens (Scopes 1-3)

Festlegung von Nachhaltigkeitszielen

Umsetzung eines Fünf-Jahres-Fahrplans für ESG

Stärkung von Governance, ethischen Geschäftspraktiken und nachhaltigen Beschaffungsstandards

„Die Verleihung der EcoVadis-Bronzemedaille spiegelt die bedeutenden Fortschritte wider, die unsere Teams bei der Integration von Nachhaltigkeit in unsere Betriebsabläufe und Geschäftspraktiken gemacht haben", sagte Archie Cullen, CEO von Solvias. „Diese Anerkennung unterstreicht unser Engagement für kontinuierliche Verbesserungen, da wir unsere Partner dabei unterstützen, lebensverändernde Therapien verantwortungsvoll voranzutreiben."

Nachhaltige Praktiken in den Biowissenschaften vorantreiben

Als Partner von Pharma-, Biotech- und Biowissenschaftsunternehmen baut Solvias seine Initiativen weiter aus, die darauf abzielen, die Umweltbelastung zu verringern und gleichzeitig verantwortungsvolle Geschäftspraktiken zu fördern.

Die langfristige Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens umfasst eine weitere Anpassung an international anerkannte Rahmenwerke wie die Science Based Targets Initiative (SBTi) sowie eine kontinuierliche Verbesserung der ESG-Transparenz.

Durch die Einbeziehung der Nachhaltigkeit in seine operativen und strategischen Prioritäten will Solvias Innovationen in der Arzneimittelentwicklung fördern und gleichzeitig zu nachhaltigeren Lieferketten im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften beitragen.

Über Solvias

Solvias ist ein globaler Anbieter von Chemie-, Herstellungs- und Kontrollanalysen (CMC) und regulatorischen Dienstleistungen für die Biowissenschaftsbranche. Die Expertenteams des Unternehmens unterstützen Pharma- und Biotechnologieunternehmen in den Bereichen kleine Moleküle, Biologika und neue Modalitäten und liefern analytische Lösungen von der Rohstoffprüfung bis zur Freigabe von Arzneimitteln.

Solvias hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Basel, Schweiz, und betreibt fünf globale Kompetenzzentren, die alle die höchsten ISO-, GMP-, GLP- und FDA-Standards einhalten.

Weitere Informationen unter www.solvias.com

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Cision

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