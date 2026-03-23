EQS-News: Staking-Rush in Ontario: Storm Exploration sichert sich die Filetstücke im neuen Goldgürtel

Emittent / Herausgeber: Goldinvest Consulting GmbH / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Sonstiges

Staking-Rush in Ontario: Storm Exploration sichert sich die Filetstücke im neuen Goldgürtel



23.03.2026 / 08:26 CET/CEST

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Noch immer notiert der Goldpreis auf hohem Niveau und Investoren suchen verstärkt nach Firmen, deren Kurs noch nicht davongelaufen ist und die fundamental durch Substanz, eine enge Aktienstruktur, aussichtsreiche Projekte sowie durch fähiges Management und Zugang zu Kapital überzeugen. Mit der heutigen Erstvorstellung von

Storm Exploration (TSX-V: STRM; FRA: L840)

rücken wir ein Unternehmen in den Fokus, das genau diesen „Sweet Spot“ besetzt. Storm besitzt im Nordwesten Ontarios drei bohrbereite Explorationsprojekte jeweils zu 100 %, bei zweien – Keezhic und Attwood – liegt der Fokus allein auf Gold, bei dem Projekt Gold Standard kommt die Fantasie einer brandneuen VMS-Kupfer-Zink-Entdeckung hinzu.

Als First Mover erfüllt Storm mit seinem Portfolio mustergültig alle Voraussetzungen für Investoren, die “ab Stunde eins” von der Entdeckung eines unterentwickelten mineralisierten Gürtels profitieren wollen, der in jüngster Zeit einen regelrechten Staking-Rush erlebt hat. Das Schwergewicht

Kenorland Minerals Ltd

. (TSXV: KLD; ca. C$ 280 Mio. Börsenwert) unter Führung von CEO Zach Flood ist seit kurzem direkter Nachbar von Storm Exploration geworden. Mit

Canadian Goldfields Discovery

(TSXV: CGM) hat Storm sogar eine direkte Beziehung. Das Unternehmen hat Storm soeben eines seiner Projekte zu einem stolzen Gesamtpreis von C$5,8 Mio. abgekauft, etwa die Hälfte in Aktien von CGM und die andere Hälfte in Cash. Storm hält nach Abschluss des Deals 7,5 Mio. Aktien von CGM, weitere 787.500 Aktien folgen in neun Monaten. Da CGM bei rund C$ 0,40 notiert, hätten allein diese Aktien einen Buchwert von C$ 3,3 Mio. Allerdings steht hinter Canadian Goldfields steht kein geringer als K92-Co-Gründer Bryan Slusarchuk, dem man unterstellen darf, dass er Ambitionen hegt, die weit über den aktuellen CGM-Börsenwert von rund C$ 40 Mio. hinausreichen. Storm-Aktionäre würden durch das Aktienpaket automatisch an der künftigen Entwicklung partizipieren.

Aufgeräumte Aktienstruktur trifft auf strategisches Kapital

Was Storm Exploration für Anleger auf den ersten Blick attraktiv macht, ist die aufgeräumte Kapitalstruktur. Mit lediglich 20,7 Millionen ausgegebenen Aktien und einer Marktkapitalisierung von gerade einmal 5,5 Mio. $ (bei C$ 0,27) verfügt das Unternehmen über einen massiven Hebel für jede künftige Entdeckung.

Das Management unter der Leitung von Bruce Counts (P.Geo) agiert dabei aus einer Position der finanziellen Stärke. Durch den klugen Verkauf früherer Projekte hat sich Storm den Zugang zu nicht-verwässerndem Kapital gesichert. Ein Blick auf die aktuelle Landkarte vom März 2026 zeigt zudem die unmittelbare Nachbarschaft zum Projekt von Canadian Goldfields Discovery, das aus der Veräußerung des früheren Flaggschiff-Assets Miniminiska hervorging.

Gold Standard: Die „Low Hanging Fruit“ mit VMS-Bonus

Die kurzfristigste Chance für eine Neubewertung bietet das Gold Standard Projekt. Storm CEO Bruce Counts bewertet das Projekt als „Near-term low cost Value Creation Opportunity”, da es sowohl Gold- als auch Basismetall-Potenzial vereint.

Besonders spannend: Bereits in den 1970er Jahren stieß der Bergbauriese International Nickel Company (Inco) bei oberflächennahen Bohrungen auf Kupfer-Zink-Mineralisierungen. Seinerzeit hielten die Geologen zwar fest, dass Kupfer-Zink Mineralisierung nahe der Oberfläche gefunden wurde, allerdings machte man sich nicht die Mühe die daumendicken Bohrkerne auf Gehalte zu testen. Erst heute, mit Hilfe moderner Geophysik, erkennt Storm durch eine massive Leitfähigkeitsanomalie das volle Ausmaß dieses potenziellen VMS-Systems (Massivsulfid). Da die Bodenuntersuchungen bereits laufen und die Bohrtests für das zweite Quartal 2026 fest eingeplant sind, steht hier ein zeitnaher Newsflow bevor, der das Potenzial hat, den Kurs fundamental neu zu justieren.

Keezhik: Hochgradiges Gold im Schatten der Riesen

Noch gewichtiger für das langfristige Potenzial ist das Keezhik-Projekt. Es liegt strategisch günstig auf derselben regionalen Struktur, die auch die berühmte Musselwhite-Mine mit einer Produktion von über 6 Millionen Unzen Gold beherbergt.

Die historischen Daten des 12.480 Hektar großen Areals lesen sich beeindruckend: Acht durch Bohrungen bestätigte Goldvorkommen mit Spitzenwerten wie 25,8 g/t Au über 1,3 m (Zone KL-12) und 18,9 g/t Au über 1,5 m (Zone KL-27) unterstreichen die Qualität. Dass hier seit 1988 kein Bohrer mehr im Boden war, könnte sich für heutige Investoren ein Glücksfall erweisen. In einem Marktumfeld, das Goldpreise jenseits der 5.000 USD sieht, werden diese geologisch umrissenen Ziele völlig neu bewertet – damals zählten nur die extremsten Spitzenwerte, heute ist die gesamte Struktur ein potenzieller Gamechanger.

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Storm Exploration - First Mover im Ontario-Rush mit Gold- und Kupferfantasie

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