EQS-News: TK Elevator schafft die Position des Chief Legal Officer und ernennt Lars Sjobring

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TK Elevator schafft die Position des Chief Legal Officer und ernennt Lars Sjobring



23.03.2026 / 10:30 CET/CEST

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TK Elevator etabliert die neue Rolle des CLO zur Unterstützung seiner ambitionierten Unternehmensziele sowie zur Stärkung der globalen Governance und des Risikomanagements.

Lars Sjobring bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der internationalen Rechts- und Unternehmensführung mit.

Düsseldorf, 23. März 2026 – TK Elevator (TKE), ein weltweit führendes Unternehmen für vertikale Transport- und urbane Mobilitätslösungen, gibt die Ernennung von Lars Sjobring zum Chief Legal Officer (CLO) mit Wirkung ab Mai 2026 bekannt. Die Position wurde neu geschaffen.

In seiner neuen Rolle wird Sjobring direkt an CEO Uday Yadav berichten. Sein Fokus wird darauf liegen, die globale Rechtsfunktion von TKE weiter auszubauen, Governance und Risikomanagement zu stärken und eng mit den Geschäftsbereichen zusammenzuarbeiten, um die langfristigen strategischen Ziele sowie die Transformation des Unternehmens zu unterstützen.

Uday Yadav, CEO von TK Elevator, kommentierte: „Während wir in die nächste Phase unserer Unternehmensentwicklung eintreten und unsere Strategie 2030 umsetzen, wird die Rolle der CLO von zentraler Bedeutung sein. Lars ist eine erfahrene Führungskraft mit mehr als zwei Jahrzehnten internationaler Expertise in börsennotierten und global tätigen Unternehmen. Darüber hinaus ist er dafür bekannt, leistungsstarke Teams aufzubauen. Ich freue mich sehr, ihn in unserem Führungsteam willkommen zu heißen, und auf die enge Zusammenarbeit mit ihm.“

„Ich möchte auch Svenja Lemke für ihre Führung in den vergangenen Jahren danken. Wir schätzen ihren Beitrag sehr und freuen uns auf ihr weiteres Wirken in ihrer neuen Position als Vice President, Legal, Ethics & Compliance“, ergänzte Yadav.

Zuletzt war Lars Sjobring als Senior Vice President, General Counsel & Secretary bei SSAB AB in Schweden tätig. Zuvor hatte er leitende juristische Funktionen als Executive Vice President Legal Affairs, General Counsel & Secretary bei Veoneer Inc. und Autoliv Inc. inne. Zudem war er als General Counsel bei Transocean Ltd. in Genf tätig. Frühere Karrierestationen führten Sjobring als Head of M&A Legal zu Nokia nach Helsinki und New York. Seine juristische Laufbahn begann er in Schweden, bevor er später als Associate bei Skadden in New York tätig war. Lars Sjobring verfügt über mehrere weiterführende juristische Abschlüsse aus Schweden, den Niederlanden und den USA, darunter einen LL.M. in Corporate Law von der Fordham University. Er ist schwedischer und amerikanischer Staatsbürger und wird in Düsseldorf ansässig sein.

ÜBER TK ELEVATOR

TK Elevator (TKE) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des vertikalen Transports und der urbanen Mobilität. Wir bieten Technologie, die die Welt in Bewegung hält, von der Planung bis zur Installation und Wartung von Aufzügen, Fahrtreppen, Fahrsteigen, Fluggastbrücken, Treppenliften, Plattformliften und Privataufzügen aller Hersteller – überall und jederzeit. Mit unseren KI- und digitalen Lösungen sind der urbanen Mobilität keine Grenzen mehr gesetzt. TK Elevator wurde nach der Abspaltung vom thyssenkrupp Konzern im Jahr 2020 eigenständig. Im Geschäftsjahr 2024/2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 9,2 Milliarden €. Mit rund 50.000 Mitarbeitern, 25.000 Servicetechnikern und über 1.000 Standorten weltweit bewegt uns, was Menschen bewegt. TKE – Move Beyond.

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