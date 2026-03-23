EQS-News: VR Equitypartner unterstützt Nachfolge bei 1AVista Reisen

Emittent / Herausgeber: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

VR Equitypartner unterstützt Nachfolge bei 1AVista Reisen



23.03.2026 / 10:01 CET/CEST

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Frankfurt am Main / Köln,

23.

März 2026 – Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner erwirbt im Rahmen einer Nachfolgeregelung eine Minderheitsbeteiligung an der 1AVista Reisen GmbH („1AVista“), einem in Köln ansässigen Reiseveranstalter mit Fokus auf All-Inclusive Flusskreuzfahrten.

Mit der Beteiligung unterstützt VREP den nächsten Entwicklungsschritt des Unternehmens. Gemeinsam planen 1AVista und VREP, den eingeschlagenen Wachstumskurs in den kommenden Jahren über den weiteren Ausbau der Flotte fortzuführen.

Die derzeitigen Geschäftsführer und Gesellschafter Hagen Mesters und Sascha Güldenmeister gehen eine signifikante Rückbeteiligung ein. Gleichzeitig übernehmen Raphael Dombrowski, Geschäftsführer, und Manuel Kloubert, Prokurist, im Zuge der Transaktion ebenfalls Anteile an 1AVista. Hubert Schulte-Schmelter, der den in Köln ansässigen Reiseveranstalter mit Schwerpunkt auf Flusskreuzfahren im Jahr 2007 gegründet hat, übergibt seine Gesellschaftsanteile an die neuen Eigentümer.

1AVista, einer der führenden Reiseveranstalter für Flusskreuzfahrten auf Rhein und Donau, etablierte früh ein All-Inclusive-Konzept mit Vollpension und Getränken an Bord, sowie eine zusätzliche deutschlandweite Haustürabholung. 1AVista wächst kontinuierlich und erzielt aktuell Umsätze von mehr als EUR 50 Mio. Heute bietet 1AVista ein Programm mit über 100 Flusskreuzfahrten sowie ausgewählten Rundreisen in mehreren europäischen Ländern, Ägypten, Marokko und in die Türkei an. Der Reiseveranstalter beschäftigt rund 30 Mitarbeiter. Die 1AVista-Flotte besteht derzeit aus acht Vollcharterschiffen mit insgesamt rund 1.000 Betten. Im Jahr 2027 wird mit der VistaBaroness ein 110-Meter langes Flussschiff neu zur Flotte stoßen; darüber hinaus kommt 2028 mit dem Neubau MS VistaQueen (135 Meter) ein weiteres Schiff für mehr als 190 Gäste hinzu, das gerade in den Niederlanden gefertigt und dann auf der Donau eingesetzt wird.

VR Equitypartner strebt gemeinsam mit den Gesellschaftern die Fortsetzung der erfolgreichen Wachstumsstrategie an. Hierzu zählt vor allem der Ausbau der Flotte um neue, mit modernster umweltfreundlicher Technik und hohem Komfort für die Gäste ausgestattete Flusskreuzfahrtschiffe. Ergänzend soll das weitere Wachstum durch gezielte Akquisitionen und deren strukturierte Integration weiter vorangetrieben werden.

Christian Futterlieb, Geschäftsführer bei VR Equitypartner, sagt: „1AVista ist mit einem attraktiven, klar positionierten Produktangebot in einem nachhaltigen Wachstumsmarkt. Besonders überzeugt haben uns die langjährige operative Erfahrung des Managements sowie die belastbaren Partnerschaften mit Reedereien. Auf dieser Basis wollen wir das Unternehmen gemeinsam mit dem Management bei der Umsetzung seiner Wachstumsstrategie unterstützen, die Marktposition weiter ausbauen und zusätzliche Entwicklungspotenziale im touristischen Umfeld erschließen.“

Hagen Mesters, Gesellschafter und Geschäftsführer von 1AVista Reisen, unterstreicht: „Mit VR Equitypartner haben wir einen langfristig orientierten Partner gewonnen, der uns auf unserem weiteren Wachstumskurs aktiv begleiten wird. VREP bringt vor allem Erfahrung in der Weiterentwicklung von Unternehmen und ein starkes Netzwerk mit. Schon im Laufe des Beteiligungsprozesses hat sich gezeigt, wie partnerschaftlich und konstruktiv die Zusammenarbeit ist. Wir freuen uns darauf, gemeinsam die nächsten Entwicklungsschritte anzugehen und unser Angebot weiter auszubauen.“

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der kartellbehördlichen Zustimmung. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

VR Equitypartner im Überblick:

VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR.

Weitere Informationen finden Sie unter

www.vrep.de

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Das Transaktionsteam von VR Equitypartner:

Michael Vogt, Alexander Berninger, Maximilian Stärk, Jens Schöffel, Patrick Heinze, Falk Steckenborn

Von VREP in die Transaktion eingebundene Beratungshäuser:

Financial: RSM Ebner Stolz (Matthias Krankowsky, Henrik Merz, Felix Roth, Louis Perrino, Xiaohe Zhang)

Commercial: Dr. Fried & Partner (Dr. Markus Heller, Franziska Mosenheuer, Anne Kaffka)

Legal: ARQIS (Dr. Lars Laeger, Benjamin Bandur)

Tax: ARQIS (Jens Knipping)

Kartellrecht: LUPP + Partner (Tilman Siebert)

Kontakt:

IWK Communication Partner

Christina Wiedemann

T: +49 89 2000 30 30

E: vrep@iwk-cp.com

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