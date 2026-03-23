EQS-News: Wüstenrot & Württembergische AG: Bekanntmachung nach Art. 2 Abs. 2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 – Erwerb eigener Aktien, 10. Zwischenmeldung

EQS-News: Wüstenrot & Württembergische AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Transaktion eigene Aktien

Wüstenrot & Württembergische AG: Bekanntmachung nach Art. 2 Abs. 2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 – Erwerb eigener Aktien, 10. Zwischenmeldung



23.03.2026 / 11:47 CET/CEST

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Wüstenrot & Württembergische AG: Bekanntmachung nach Art.2 Abs.2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 – Erwerb eigener Aktien,

10. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 16. März 2026 bis einschließlich 20. März 2026 wurden durch die Wüstenrot & Württembergische AG (ISIN DE0008051004) insgesamt 34.879 Namensaktien der Wüstenrot & Württembergische AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Rückkaufsbeginn mit Bekanntmachung vom 12. Januar 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 12. Januar 2026 mitgeteilt wurde.

Vom 16. März 2026 bis 20. März 2026 betrug die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen jeweils pro Tag:

Datum Rückkauftag Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Aggregiertes Volumen (in EUR) 16.03.2026 8.642 16,315894 141.001,96 17.03.2026 8.789 16,538928 145.360,64 18.03.2026 8.986 16,644747 149.569,70 19.03.2026. 9.108 16,247822 147.985,16 20.03.2026 6.384 16,196118 103.396,02

Die Gesamtzahl der bislang durch die Wüstenrot & Württembergische AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 12. Januar 2026 bis einschließlich 20. März 2026 erworbenen Namensaktien beläuft sich auf 300.000 Namensaktien.

Der Erwerb eigener Aktien der Wüstenrot & Württembergische AG erfolgt durch eine von der Wüstenrot & Württembergische AG beauftragte Bank, die Landesbank Baden-Württemberg, ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der Wüstenrot & Württembergische AG unter www.ww-ag.com/de/investor-relations/aktie veröffentlicht.

Kornwestheim, den 23. März 2026

Wüstenrot & Württembergische AG

Der Vorstand

Kontakt:

Investor Relations

Telefon: 0711/662-725252

Mail: ir@ww-ag.com

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