Eurofins Scientific SE: Weekly Report on Share Repurchases From 16th March to 20th March 2026
Regulatory News:
Eurofins Scientific SE (Paris:ERF):
|
Name of the
|
Identify code of the
|
Transaction
|
Identify code of
|
Total daily
|
Daily
|
Market
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
16/03/2026
|
FR0014000MR3
|
50 000
|
61.5297
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
17/03/2026
|
FR0014000MR3
|
50 000
|
61.8165
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
18/03/2026
|
FR0014000MR3
|
40 000
|
62.7347
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
18/03/2026
|
FR0014000MR3
|
10 000
|
62.7318
|
CEUX
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
19/03/2026
|
FR0014000MR3
|
9 650
|
61.6796
|
CEUX
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
19/03/2026
|
FR0014000MR3
|
40 350
|
61.6345
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
20/03/2026
|
FR0014000MR3
|
44 000
|
61.7853
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
20/03/2026
|
FR0014000MR3
|
6 000
|
61.7567
|
CEUX
|
TOTAL
|
250 000
|
61.9011
|
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: https://www.eurofins.com/investors/share-buy-back-programmes
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260323334070/en/
Eurofins Scientific SE
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–