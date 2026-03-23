Eurozone: Verbrauchervertrauen verschlechtert sich mehr als erwartet

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone hat sich im März mehr als erwartet verschlechtert. Ein Grund dürfte der Iran-Krieg sein, der zu höheren Ölpreisen und steigenden Inflationsgefahren führt. Der Indikator für das Konsumklima fiel um 4,0 Punkte auf minus 16,3 Punkte, wie die EU-Kommission am Montag in Brüssel mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit Oktober 2023. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang auf minus 14,2 Punkte erwartet. Der Indikator liegt weiter unter seinem langfristigen Durchschnitt./jsl/jha/