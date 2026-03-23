EZB-Vize: Müssen bei verfestigter Inflation einschreiten

(Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) kann einen Inflationsschub durch stark gestiegene Energiepreise nach den Worten ihres Vizepräsidenten Luis de Guindos nicht verhindern.

Sie müsse jedoch einschreiten, wenn sich der Preisauftrieb zu ‌verfestigen drohe. "Die Geldpolitik kann nicht verhindern, dass der Krieg eine anfängliche Auswirkung auf Inflation und Wachstum hat", sagte ⁠de ⁠Guindos der spanischen Zeitung "El Mundo" vom Montag. "Aber die EZB kann die Lage beobachten und auf mögliche Zweitrunden-Effekte achten."

Zweitrunden-Effekte drohen

Er forderte Unternehmen und Gewerkschaften auf, den Inflationsschock als vorübergehend zu betrachten. Andernfalls drohten Zweitrunden-Effekte - bei denen auch andere ‌Waren sowie Dienstleistungen deutlich teurer werden. ‌Dann müsse die Zentralbank eingreifen, um diese zu stoppen.

Die EZB hatte in der vergangenen Woche die Zinsen unverändert gelassen. ⁠Sie signalisierte jedoch ihre Bereitschaft zu einer strafferen Geldpolitik, ‌sollten die hohen Energiepreise auf ⁠die Gesamtwirtschaft durchschlagen. Die EZB hatte bei der Inflationswelle 2021/22 als eine der letzten großen Zentralbanken die Zinsen erhöht, den Preisanstieg jedoch vor den meisten ‌anderen unter Kontrolle gebracht.

Im ⁠vergangenen Jahr lag die Teuerung ⁠in der Währungsunion beim Zielwert der EZB von zwei Prozent. Ihre jüngste Prognose sieht jedoch einen Anstieg auf 2,6 Prozent in diesem Jahr vor, wobei die Risiken eher nach oben deuten. Höhere Energiekosten dürften in der Euro-Zone keine Rezession auslösen, da alle Szenarien von Wachstum ausgingen, sagte de Guindos weiter.