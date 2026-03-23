Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 23.03.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 23. März 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ABIVAXBericht Geschäftsjahr 2025
AUSTRIACARDBericht Geschäftsjahr 2025
ENAVBericht Geschäftsjahr 2025
ExorBericht Geschäftsjahr 2025
Henderson Land DevelopmentBericht Geschäftsjahr 2025
IrenBericht Geschäftsjahr 2025
Lithium AmericasBericht Geschäftsjahr 2025
NagaCorpBericht Geschäftsjahr 2025
Princess Priv. EquityBericht Geschäftsjahr 2025
Reviva PharmaceuticalsBericht Geschäftsjahr 2025
Sable OffshoreBericht Geschäftsjahr 2025
SalzgitterBericht Geschäftsjahr 2025
Thungela ResourcesBericht Geschäftsjahr 2025
WeRideBericht Geschäftsjahr 2025
WuXi AppTec HBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Salzgitter
Lithium Americas
Thungela Resources
ABIVAX
Iren
Exor
Sable Offshore
WeRide
Henderson Land Development
NagaCorp
WuXi AppTec H
Reviva Pharmaceuticals
ENAV
Princess Priv. Equity
AUSTRIACARD

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