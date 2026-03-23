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Gold - Unterstützung zum zweiten!

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Unterstützung zum zweiten!

„Essenziell wichtige Unterstützung“ titelten wir letzte Woche in Bezug auf den Goldpreis. Konkret gemeint, war in diesem Fall die Kombination aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei 5.000 USD, einem Fibonacci-Level (4.996 USD) sowie dem Durchschnitt der letzten 50 Tage (akt. bei 4.970 USD). Auf den Bruch dieser Bastion folgte ein schneller Abverkauf, welcher bis heute anhält. Aktuell steht das Tief von Anfang Februar bei 4.403 USD massiv zur Disposition. Dieses Level definiert den nächsten wichtigen Rückzugsbereich, denn das alte Allzeithoch vom Oktober vergangenen Jahres (4.381 USD) sowie ein weiteres Fibonacci-Level (4.427 USD) untermauern den unterstützenden Charakter dieser Zone zusätzlich. Vielleicht noch wichtiger ist aber, dass bei einem nachhaltigen Abgleiten unter dieses Risikolevel die beiden Hochs bei 5.595/5.419 USD ein klassisches Doppeltop bilden würden. Damit ist die Marke von 4.400 USD als strategischer Taktgeber prädestiniert. Um den größten Druck vom Goldpreis zu nehmen, müsste dagegen zumindest die Rückkehr in die Bollinger Bänder (unteres Band akt. bei 4.503 USD) gelingen.

Gold (Daily)

Chart Gold
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Chart Gold
Quelle: LSEG, tradesignal²



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