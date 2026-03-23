Grüner erobert Münchner OB-Posten - SPD-Amtsinhaber abgewählt

München, 22. Mrz (Reuters) - Bei ⁠der Oberbürgermeisterwahl in München hat der Grünen-Politiker Dominik Krause die jahrzehntelange Vorherrschaft der SPD gebrochen.

Krause überrundete in einer Stichwahl am Sonntag nach dem vorläufigen Ergebnis mit 56,4 Prozent der Stimmen Amtsinhaber Dieter Reiter, wie die Landeshauptstadt am Sonntag mitteilte. Der SPD-Politiker erhielt in Deutschlands drittgrößter Stadt 43,6 Prozent und ist ‌damit nach zwölf Jahren abgewählt. "Ich hab's verbockt. Es ist meine Schuld", gab sich der 67-jährige Reiter in einer ersten Reaktion selbstkritisch und kündigte seinen Rückzug aus der Politik an. Kurz ⁠vor der Wahl ⁠war er in die Schlagzeilen geraten, weil er Ämter beim FC Bayern München angenommen, die Einkünfte daraus aber nicht wie vorgeschrieben vom Stadtrat hatte genehmigen lassen.

München wurde seit 42 Jahren ununterbrochen von SPD-Oberbürgermeistern regiert. Der 35-jährige Physiker Krause hat einen rasanten Aufstieg hinter sich. Nach einem Jahr als Grünen-Fraktionschef im Stadtrat steht er seit zweieinhalb Jahren als Zweiter Bürgermeister an der Seite Reiters.

Im ‌ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte Reiter noch mit 35,6 ‌Prozent vor Krause (29,5) gelegen, damit allerdings sein schwächstes Ergebnis erzielt. CSU-Kandidat Clemens Baumgärtner war als Dritter ausgeschieden.

München ist in Bayern eine der wenigen Domänen von SPD und Grünen. Im Stadtrat sind die Grünen bereits ⁠seit 2020 stärkste Fraktion. Bei der Wahl vor zwei Wochen lagen sie mit 26,5 Prozent vor der ‌CSU (24,9 Prozent). Ihre Koalition mit der SPD (19,2) und ⁠zwei kleineren Gruppen soll nach Angaben der Partner fortgesetzt werden.

Wie Reiter hatte Krause bezahlbares Wohnen in den Mittelpunkt seines Wahlkampfs gestellt. In der Stadt mit ihren inzwischen 1,6 Millionen Einwohnern hatte der Wohnungsbau in den vergangenen Jahren nicht mit dem rasanten Bevölkerungswachstum ‌Schritt gehalten. International steht der Münchner OB einmal im ⁠Jahr im Rampenlicht: Er zapft beim Oktoberfest ⁠das erste Fass Bier an. Krause ließ sich im Wahlkampf mit einem Maßkrug in der Hand plakatieren. Vor wenigen Jahren hatte Krause noch die Wiesn-Wirte und viele Münchner gegen sich aufgebracht, als er das weltgrößte Volksfest spöttisch als "weltweit größte offene Drogenszene" bezeichnete.

In Bayerns zweitgrößter Stadt Nürnberg verteidigte dagegen CSU-Oberbürgermeister Marcus König das Rathaus. Nach Auszählung fast aller Stimmen lag König mit 55,5 Prozent in der Stichwahl vor seinem SPD-Herausforderer Nasser Ahmed (44,5). In der zweiten Runde der bayerischen Kommunalwahlen wurden ungewöhnlich viele Amtsinhaber abgewählt, unter anderem in Augsburg. In Zeiten knapper Kassen ⁠fällt der Amtsbonus offenbar weniger ins Gewicht.

(Bericht von Alexander Hübner und Jörn Poltz; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)