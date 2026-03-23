Hoffnung auf Iran-Deeskalation löst Dax-Kurssprung aus

Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg eine spektakuläre Kehrtwende hingelegt und deutlich fester geschlossen. Trump ordnete an, in den nächsten fünf Tagen auf die zuvor angedrohten Angriffe auf iranische Kraftwerke und die Energieinfrastruktur zu verzichten. Dies sei das Ergebnis "sehr guter und produktiver Gespräche über eine vollständige und endgültige Beilegung unserer Feindseligkeiten" in den vergangenen beiden Tagen, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

Dass der Iran Verhandlungen mit den USA dementierte, bremste die Euphorie am Markt allerdings etwas: Nach einem Kursplus von zunächst mehr als 3,5 Prozent bröckelte der Dax am Nachmittag ab und schloss 1,22 Prozent im Plus bei 22.653 Punkten. Bis zum Mittag hatte der deutsche Leitindex noch eine steile Talfahrt hingelegt. Die Schwankungsbreite von fast sechs Prozent im Handelsverlauf ist die größte seit dem Zwischentief vom 7. April 2025 im Zuge von Trumps Zoll-Schock. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Montag letztlich um 1,56 Prozent auf 28.229 Punkte bergauf.

Positiv sei festzuhalten, dass die USA weiter an einem "Deal" interessiert zu sein scheinen, kommentierte Analyst Sören Hettler von der DZ Bank. Und die starke Marktreaktion verdeutliche, dass die Kapitalmärkte bereit seien, "wieder positiver in die Zukunft zu schauen, sofern greifbare Signale der Entspannung auftauchen". Dennoch blieben die Marktteilnehmer vorsichtig, da eine Lösung des Konflikts - vor allem nach dem iranischen Dementi - "bislang alles andere als in trockenen Tüchern" sei, so Hettler.

Immobilienwerte erholt nach Trumps Iran-Wende

Europäische Immobilienaktien haben sich am Montag im Zuge einer plötzlichen Kehrtwende des Gesamtmarktes kräftig erholt. Davor hatten sie im europäischen Branchenüberblick zu den größten Verlierern gezählt.

Das Branchenbarometer Stoxx Europe 600 Real Estate, das mittags noch um 3,6 Prozent abgerutscht war und den tiefsten Stand seit dem Zoll-Schock durch US-Präsident Trump im vergangenen April markiert hatte, notierte im späten Handel 0,7 Prozent im Plus. Seit Ausbruch des Krieges der USA und Israels gegen den Iran Ende Februar hat der davor gut gelaufene Sektor kräftig nachgegeben.

Die Aktien von Vonovia erholten sich spürbar von einem Kursrückgang um 6 Prozent und notierten zuletzt noch zwei Prozent tiefer. Die Aktie von TAG Immobilien verbuchte im MDax einen Kursaufschlag von rund 0,5 Prozent. Aroundtown und LEG verloren 0,3 bzw. 1,3 Prozent. Für Patrizia ging es im SDax um 1,4 Prozent bergab. Auch im britischen FTSE 100, der etliche Immobilientitel beinhaltet, drehten Werte wie British Land, Segro und Land Securities von deutlichen Verlusten in klare Gewinne.

Die kräftigen Verluste am Morgen waren mit steigenden Renditen an den Anleihemärkten im Zuge höherer Ölpreise begründet worden. Auch hier drehten die Märkte."

Je länger die Rohölpreise auf hohem Niveau bleiben, desto mehr werden die Zentralbanken in die Ecke gedrängt", hatte Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management am Morgen gemahnt. Damit weiche die Aussicht auf Zinssenkungen zunehmend einer drohenden Straffung der Geldpolitik - nicht wegen eines starken Wirtschaftswachstums, sondern angesichts der hartnäckigen Inflation. Dies führe zu einer gefährlichen Stagflation - also einer Kombination aus wirtschaftlicher Schwäche bei gleichzeitig steigenden Preisen. Diese Entwicklung ist Gift für Immobilienaktien, da sie die Finanzierungen verteuert.

Siemens und Salzgitter erholen sich nach zwischenzeitlichem Tief

Die Aktien von Siemens haben sich am Montag nach dem Tweet des US-Präsidenten besonders deutlich erholt. Die Papiere der Münchner drehten vom tiefsten Stand seit April 2025 aus zeitweise um fast zwölf Prozent nach oben und landeten damit fast wieder bei 221 Euro. Zuletzt kosteten sie mit 209 Euro immer noch gut drei Prozent mehr als am Vortag. Siemens hatte seit dem Kriegsausbruch 20 Prozent verloren. Ähnlich erging es Siemens Energy, die im Tagesverlauf sogar fast 13 Prozent aufholen konnten.

Die Aktien von Salzgitter haben sich am Montagnachmittag von ihrem Kurseinbruch im frühen Handel erholt. Zuletzt notierten sie 0,7 Prozent im Plus bei 35,98 Euro, nachdem sie gegen Mittag um bis zu 10 Prozent eingebrochen waren. Auslöser der rasanten Umkehrbewegung war eine Ankündigung aus den USA.

Davor hatte sich das Kursminus der Aktie seit Ausbruch des Iran-Konflikts Ende Februar auf mehr als 40 Prozent summiert. Mitte Februar waren die Papiere des Stahlherstellers noch auf ein Hoch seit Dezember 2018 geklettert. Da hatte Salzgitter mitgeteilt, den Dessauer Spezialisten für Sicherheitsstahl Thyrolf & Uhle zu übernehmen, um seine Kompetenzen in der Verteidigung zu erweitern.

Der Konzern konnte seine Verluste im abgelaufenen Jahr 2025 reduzieren. Unter dem Strich standen minus 69,8 Millionen Euro zu Buche, nach einem Fehlbetrag von 347,9 Millionen Euro im Jahr zuvor. Damals war das Ergebnis noch von hohen Wertberichtigungen, Rückstellungen und Restrukturierungskosten geprägt gewesen. Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende von 0,20 Euro je Aktie erhalten.

Auch der stark unter Verkaufsdruck stehende Rohstoffsektor verbuchte nach der US-Ankündigung eine steile Kehrtwende. Der Stoxx Europe 600 Basic Resources war im europäischen Branchentableau mit minus 18 Prozent der größte Verlierer der ersten drei Kriegswochen und hatte am Montag weitere 3,3 Prozent an Wert eingebüßt. Dazu hatten erneut steigende Ölpreise und die damit verbundene Aussicht auf eine schwächere Konjunktur beigetragen. Zuletzt notierte der Sektorindex 3,3 Prozent im Plus.

Gold weiterhin mit Verlusten

Auch der Goldpreis erholte sich nach einem zwischenzeitlichen Rückgang von sieben Prozent. Zuletzt notierte er jedoch immer noch rund zwei Prozent im Minus bei etwa 4.356 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Vor der US-Ankündigung lag der Preis bei etwa 4.100 US-Dollar.

Bei Silber zeigt sich ein ähnliches Bild. Zwischenzeitlich war der Kurs um rund neun Prozent auf 61 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) gefallen. Zuletzt stagnierte der Kurs: Bis zum Abend betrug die Veränderung nur 0,02 Prozent, womit er mit 68,09 US-Dollar je Feinunze nahezu unverändert zum Vortag notierte.

(mit Material von dpa-AFX)