

EQS-Media / 23.03.2026 / 09:00 CET/CEST



PRESSEMITTEILUNG

HRK LUNIS benennt Stefan Keitel zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats

Frankfurt am Main, 23. März 2026 – Die HRK LUNIS AG, einer der führenden bankenunabhängigen Vermögensverwalter, beruft ab dem 01.04.2026 Stefan Keitel zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Stefan Keitel übernimmt den Vorsitz des Aufsichtsrats von Dr. Christoph Ludwig, Partner der Tax Boutique BLL Braun Leberfinger Ludwig Unger. Ludwig scheidet nach acht Jahren Zugehörigkeit, davon sechs Jahre als Vorsitzender, aus dem Gremium aus. Dem Unternehmen bleibt er als Board Observer weiterhin verbunden.

Mit dieser Entscheidung stärkt HRK LUNIS gezielt seine Governance-Struktur und unterstreicht den Anspruch, die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens auf höchstem Niveau voranzutreiben.

Stefan Keitel zählt zu den profiliertesten Persönlichkeiten im europäischen Asset Management und verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Führungserfahrung. Zuletzt war er Chief Executive Officer der Harald Quandt Holding GmbH & Co. KG und wechselte ab 2023 in den Aufsichtsrat/Beirat der Gruppe, um sich als Multi-Aufsichtsrat und -Senior Advisor vollumfänglich nicht exekutiven und unternehmerischen Aufgaben widmen zu können. Darüber hinaus ist er Aufsichtsratsvorsitzender der Universal-Investment-Gruppe, einer der größten Fonds-Service-Plattformen in Europa.

Zuvor war er Vorsitzender der Geschäftsleitung der Deka Investment GmbH sowie CEO Asset Management und Chef-Anlagestratege der DekaBank Deutsche Girozentrale. Frühere Stationen umfassen unter anderem die Privatbank Berenberg sowie die Credit Suisse, wo er mehr als 12 Jahre unter anderem als Global Chief Investment Officer und Co-Head des weltweiten Portfolio-Managements tätig war.

Mit seiner tiefen Investmentexpertise, seinem strategischen Weitblick und seiner langjährigen Erfahrung in der Führung komplexer internationaler Organisationen bringt Stefan Keitel ideale Voraussetzungen mit, um die langfristige Entwicklung von HRK LUNIS auf Aufsichtsratsebene zu begleiten.

„Mit Stefan Keitel gewinnen wir eine herausragende Führungspersönlichkeit mit internationaler Reputation und umfassender strategischer Kompetenz im Asset Management. Seine Erfahrung wird einen wesentlichen Beitrag zur weiteren Stärkung unserer Marktposition und zur nachhaltigen Entwicklung unseres Hauses leisten“, sagt Andreas Brandt, Chief Executive Officer der HRK LUNIS AG.

Zugleich dankt der Gesamtvorstand der HRK LUNIS, Dr. Christoph Ludwig für sein langjähriges Engagement und seine Verbundenheit mit dem Unternehmen. Mit seiner ausgewiesenen Expertise im Bereich Tax Compliance für Private Equity und Venture Capital hat er die Entwicklung von HRK LUNIS in diesem Segment maßgeblich geprägt und wichtige Impulse gesetzt.

Stefan Keitel erklärt: „HRK LUNIS hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der führenden unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland entwickelt. Ich freue mich sehr darauf, das Unternehmen als Aufsichtsratsvorsitzender zu begleiten und gemeinsam mit Vorstand, Aufsichtsrat und Gesellschaftern die nächste Phase des Wachstums und der strategischen Weiterentwicklung zu gestalten.“

HRK LUNIS verfolgt eine klare Wachstumsstrategie mit Fokus auf exzellente Beratung, unternehmerische Unabhängigkeit und langfristige Kundenpartnerschaften.

Dr. Florian Wolff, Partner bei Seven2, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass HRK LUNIS, Stefan Keitel als Aufsichtsrat gewinnen konnte. Seine Berufung ist ein weiterer Schritt, um die Governance-Struktur der Gesellschaft zu stärken und die strategische Positionierung der Gruppe nachhaltig auszubauen.“

Über HRK LUNIS

HRK LUNIS zählt mit einem verwalteten Vermögen von ca. 8,1 Mrd. Euro zu den größten

unabhängigen Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. 120 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter kümmern sich um die Belange anspruchsvoller Privatkunden, Unternehmer und deren Familien. Im institutionellen Bereich bzw. Fondsmanagement wird die Verantwortung für die Gelder von Firmen, Stiftungen, Verbänden und Pensionskassen übernommen. Von den Mitbewerbern grenzt sich HRK LUNIS vor allem durch das hauseigene Investment Office mit 17 ausgebildeten Analysten und Fondsmanagern ab. Die seit über 20 Jahren gewachsene Fachkompetenz im Bereich Private Equity ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal.



Ergänzt wird das Angebot durch das unabhängig agierende Multi Family Office WERTIQ. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft der HRK LUNIS bietet Kundinnen und Kunden einen individuellen Mehrwert, der über das rein Finanzielle hinausgeht. Die Schwerpunkte liegen bei der strategischen Vermögensplanung, dem Gesamtvermögenscontrolling und der digitalen Finanzbuchhaltung sowie der Vorsorge- und Generationenplanung und dem Stiftungswesen. Hauseigene Immobilienexperten stehen bei Themen wie Immobilienerwerb oder -verkauf zur Seite. Das Münchner Unternehmen schreibt zudem mittels Beauty Contest private, institutionelle und nachhaltige Vermögensverwaltungsmandate aus.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hrklunis.de

Kontakt HRK LUNIS AG

Anika Perlewitz

Telefon +49 (0) 40 22 89 72 67-3

Mobil +49 (0) 174 142 6243

Joachim Spiering

Telefon +49 (0) 89 216686 56

Mobil +49 (0) 171 337 9851

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

Stefan Keitel_AR-Vorsitzender HRKL ab 01.04.2026

Emittent/Herausgeber: HRK LUNIS AG

Schlagwort(e): Finanzen

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