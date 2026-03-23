IRW-News: Wellgistics Health Inc.: Wellgistics Health Inc. unterzeichnet Absichtserklärung über 105.000.000 $ zur Prüfung einer möglichen Übernahme von Neuritek Therapeutics, Inc.

IRW-PRESS: Wellgistics Health Inc.: Wellgistics Health Inc. unterzeichnet Absichtserklärung über 105.000.000 $ zur Prüfung einer möglichen Übernahme von Neuritek Therapeutics, Inc.

Wellgistics Health Inc. unterzeichnet Absichtserklärung über 105.000.000 $ zur Prüfung einer möglichen Übernahme von Neuritek Therapeutics, Inc., einem Pionierunternehmen für innovative Therapien bei neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen

TAMPA, FL / ACCESS Newswire / 23. März 2026 / Wellgistics Health, Inc. (Wellgistics oder das Unternehmen) (NASDAQ:WGRX) gab heute bekannt, dass es eine nicht-exklusive, unverbindliche Absichtserklärung (LOI) unterzeichnet hat, um eine mögliche Übernahme von Neuritek Therapeutics, einer auf Neurowissenschaften spezialisierten Forschungsorganisation, zu prüfen.

Die geplante Transaktion, die vollständig in Aktien abgewickelt werden soll, zielt im Falle ihres Abschlusses darauf ab, die bestehende umsatzgenerierende Gesundheitsplattform von Wellgistics zu stärken, indem die Kompetenzen im Umfeld des technologiegestützten Kerngeschäfts - dem Apothekenvertrieb und den damit verbundenen Dienstleistungen - erweitert werden. Durch sein integriertes Ökosystem, das die Abwicklung von Verschreibungen, den Großhandel und KI-gesteuerte Lösungen für den Patientenzugang umfasst, verbindet Wellgistics Hersteller, Anbieter und ein landesweites Netzwerk unabhängiger Apotheken. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Einbindung einer forschungsorientierten Organisation die Abstimmung zwischen Arzneimittelentwicklung und -vermarktung stärken könnte, was eine frühere Zusammenarbeit mit pharmazeutischen Partnern ermöglicht, die Transparenz der Pipeline verbessert und zusätzliche Umsatzchancen unterstützt, während gleichzeitig der langfristige Aktionärswert durch eine stärker integrierte und differenzierte Plattform gesteigert wird.

Die Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt des Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung, der Aushandlung und Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen, der Zustimmung durch die Vorstände der jeweiligen Parteien sowie weiterer üblicher Abschlussbedingungen. Es kann nicht garantiert werden, dass eine endgültige Vereinbarung geschlossen wird oder dass die geplante Transaktion zu den derzeit vorgesehenen Bedingungen oder überhaupt vollzogen wird. Die Absichtserklärung ist unverbindlich und verpflichtet keine der Parteien, die geplante Transaktion abzuschließen. Der Umfang, die Struktur und die Bedingungen einer möglichen Transaktion werden derzeit noch geprüft und können sich infolge der laufenden Due-Diligence-Prüfung und der Verhandlungen wesentlich ändern.

Das Unternehmen prüft im Rahmen seiner umfassenden Wachstumsstrategie zudem aktiv weitere strategische Möglichkeiten in den Bereichen Gesundheitswesen und Biowissenschaften. Diese Möglichkeiten können Akquisitionen, Partnerschaften oder andere strategische Transaktionen umfassen. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Initiativen zu abgeschlossenen Transaktionen führen werden.

Über Wellgistics Health, Inc

Wellgistics Health ist eine schnell wachsende, technologiegetriebene Gesundheitsplattform, die im Zentrum des Arzneimittelvertriebs und des Patientenzugangs positioniert ist. Das Unternehmen hat ein integriertes, leistungsstarkes Ökosystem aufgebaut, das den Großhandel, die Abwicklung von Verschreibungen und KI-gestützte Zugangslösungen umfasst und Arzneimittelhersteller, Gesundheitsdienstleister sowie ein landesweites Netzwerk unabhängiger Apotheken direkt miteinander verbindet.

Durch die Kombination von Infrastruktur, Daten und intelligenter Automatisierung setzt Wellgistics ein kapitaleffizientes Modell um, das darauf ausgelegt ist, bedeutende Marktanteile in großen und fragmentierten Gesundheitsmärkten zu gewinnen. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Ausbau margenstarker Einnahmequellen, die Vertiefung strategischer Beziehungen zu Herstellern und die Steigerung der operativen Hebelwirkung über seine gesamte Plattform hinweg. Mit einem differenzierten End-to-End-Angebot und einer disziplinierten Umsetzung ist Wellgistics gut positioniert, um das Wachstum zu beschleunigen, die Ertragssichtbarkeit zu verbessern und einen überdurchschnittlichen langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Über Neuritek Therapeutics Inc.

Neuritek Therapeutics Inc. hat eine auf einem biomechanischen Wirkmechanismus basierende Therapie der nächsten Generation entwickelt, die die Ursache der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) behandelt. Die erste Therapie ihrer Art von Neuritek ist ein oral wirksamer Hemmer der Fettsäureamid-Hydrolase Typ 1 (FAAH1), dem Enzym, das für den Abbau von Anandamid (AEA) verantwortlich ist, und die erste mechanismusbasierte Therapie für PTBS. Das Unternehmen wurde von Dr. William Hapworth MD gegründet, einem Pionier in der klinischen Forschung und praktizierenden Psychiater mit über 30 Jahren Erfahrung.

Erfahren Sie mehr unter www.neuritek.com oder diskutieren Sie mit auf LinkedIn unter neuritek-therapeutics-inc

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer geltender Bundeswertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu: der potenziellen Übernahme von Neuritek Therapeutics, Inc. (Neuritek), einschließlich der erwarteten Struktur, Bewertung, des Zeitplans und der Wahrscheinlichkeit des Abschlusses einer solchen Transaktion; dem vorläufigen und unverbindlichen Charakter der Absichtserklärung; den potenziellen strategischen, operativen und finanziellen Vorteilen einer solchen Transaktion; die Fähigkeit des Unternehmens, endgültige Vereinbarungen auszuhandeln und abzuschließen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderliche Finanzierung zu beschaffen; die Integration eines erworbenen Unternehmens; sowie die allgemeine Wachstumsstrategie und die zukünftige Geschäftsentwicklung des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind möglicherweise an Begriffen wie dürfte, könnte, würde, sollte, erwarten, voraussehen, glauben, beabsichtigen, planen, prognostizieren, schätzen, potenziell, Chance, Ziel, Prognose, fortsetzen, wird und ähnlichen Ausdrücken.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Annahmen und Schätzungen und unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, gehören unter anderem: das Risiko, dass die Parteien keine endgültigen Vereinbarungen abschließen; das Risiko, dass die Absichtserklärung gekündigt wird oder nicht zu einer abgeschlossenen Transaktion führt; Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem vorläufigen Charakter der vorgeschlagenen Bewertung und der Transaktionsbedingungen, die sich wesentlich ändern können; das Risiko, dass erforderliche Finanzierungen nicht zu akzeptablen Bedingungen oder gar nicht beschafft werden; das Risiko, dass die erwarteten Vorteile einer Transaktion nicht realisiert werden; Risiken im Zusammenhang mit der Integration einer forschungsorientierten Organisation in das bestehende Geschäft des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, Erprobung, behördlichen Zulassung und Vermarktung von pharmazeutischen oder therapeutischen Produkten, einschließlich der Möglichkeit ungünstiger klinischer Ergebnisse oder Verzögerungen; regulatorische und Compliance-Risiken; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die von Zeit zu Zeit in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und es sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Wellgistics - Kontakt für Medien und Investoren

Medien: media@wellgisticshealth.com

Investor Relations: IR@wellgisticshealth.com

QUELLE: Wellgistics Health, Inc.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83459

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83459&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US9495031067

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.