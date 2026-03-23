Italiens Post will Telecom Italia übernehmen

(Reuters) - Ein milliardenschweres Übernahmeangebot der staatlichen Post treibt am Montag die Aktien von Telecom Italia (TIM) an. Die Papiere des Telekomkonzerns steigen um fünf Prozent, nachdem die Poste Italiane am Sonntag ‌ein 10,8 Milliarden Euro schweres Angebot in bar und Aktien für den ehemaligen Staatsmonopolisten vorgelegt hatte. Die Offerte bewertet ⁠TIM mit ⁠0,635 Euro je Aktie, was einem Aufschlag von neun Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag entspricht. Die Aktien der Poste Italiane, die bereits größte Aktionärin von TIM ist, geben dagegen um rund neun Prozent nach.

Mit der Übernahme will ‌die Post den Mailänder Telekomkonzern von der ‌Börse nehmen. Zudem sichere sie sich ein Mobil- und Festnetz sowie eine führende Position bei Cloud- und Rechenzentren, teilte das Unternehmen ⁠mit. Poste Italiane erwartet durch den Zusammenschluss Synergien vor Steuern ‌in Höhe von 700 Millionen ⁠Euro pro Jahr. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende 2026 erwartet. Analysten sehen eine solide industrielle Logik für die Transaktion. Die Offerte erfolgt drei Jahrzehnte ‌nach der Privatisierung des ehemaligen ⁠Staatskonzerns und zu einer Zeit, ⁠in der viele Regierungen in der EU ihren Einfluss auf kritische Dateninfrastruktur ausbauen und damit US-Techriesen zurückdrängen wollen. Die Post ist bereits der größte einzelne Aktionär der TIM und kontrolliert rund 27 Prozent der Anteile. Der italienische Staat wiederum hält rund zwei Drittel der Aktien des Post-Konzerns.