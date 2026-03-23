LEEF schließt Kooperationsvereinbarung mit namhaftem Palmblatthersteller



EQS-Media / 23.03.2026 / 12:28 CET/CEST



Gute Nachrichten für alle Kunden, die LEEF-Palmblattprodukte regelmäßg nutzen

Potsdam, 23. März 2026 –

Die LEEF Blattwerk GmbH und einer der führenden indischen Palmblattproduzenten haben eine substanzielle Vereinbarung für die Zusammenarbeit in Europa geschlossen.

Kern dieser Vereinbarung ist die Produktion unter vereinbarten Herstellungs-Bedingungen, mit entsprechenden Zertifikaten durch den Produktionspartner und der europaweite Vertrieb durch LEEF und wisefood.

Warum dieser Partner? LEEF und wisefood arbeiten schon länger mit diesem Hersteller zusammen und haben nach besten Erfahrungen hinsichtlich Liefertreue, Qualität und Zuverlässigkeit gesammelt. Aufbauend darauf gibt es nunmehr die eingangs erwähnte Vereinbarung. Neben den harten praxisbezogenen Entscheidungsgründen spielen auch andere Fakten hinein, die zukunftsorientiert sind.

Der Partner betreibt eine rund 9.300 m² große, KI-gesteuerte Smart Factory, in der Robotik, IoT und firmeneigene Verfahren kombiniert werden, um eine etwa dreimal so hohe Produktionsleistung im Vergleich zu Branchenbenchmarks zu erzielen (eigene Darstellung des Produktionspartnerns). Die besondere Abhängigkeit vom Rohstoff Palmblatt löst dieses Unternehmen durch eine kooperative, aber dennoch groß angelegte Struktur. Das Unternehmen arbeitet mit über 10.000 Landwirten zusammen und plant, diese Zahl bis Ende 2026 auf über 25.000 zu erhöhen, um neben der Rohstoffsicherung auch nachhaltige Einkommensquellen aus landwirtschaftlichen Abfällen für die indischen Landwirte zu schaffen. Eine mehrheitliche Beschäftigung von Frauen zu guten Bedingungen schafft zusätzliche soziale Mehrwerte, wobei die rasant zunehmenden Qualifikationen der Beschäftigten aus Sicht von LEEF noch höher zu bewerten sind als die reine Beschäftigung.

LEEF freut sich, den anderen bestehenden, verlässlichen und zukunftsorientierten Partnerschaften eine weitere mit einem wegweisenden Vertragswerk zufügen zu können.

Alle Details der neuen Anleihe sind auf der Webseite von LEEF zu finden:

https://leef.bio/anleihe

Das „neue“ LEEF und die Marke wisefood– ein One-Stop-Shop für nachhaltige Verpackungen

LEEF ist ein führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen und vertreibt umweltfreundliches Geschirr sowie innovative Take-Away-Verpackungen aus CO₂-neutralem und kompostierbarem Palmblatt. Durch die Fusion wird das Sortiment um essbare Trinkhalme, kompostierbare Becher und viele weitere innovative Produkte von wisefood erweitert. Als Vollsortimenter wird künftig jede Bestellgröße abgedeckt: Vom eigenen

Webshop

über die Amazon-Shops von

LEEF

und

wisefood

, mit anderen Plattformen bis hin zu europäischen Paletten- und weltweiten Containerlieferungen.

Mit essbarem Geschirr und internationalen Patenten im Bereich blattbasierter Verpackungen setzen die Marken LEEF und wisefood neue Standards für umweltfreundliche Verpackungen – ohne Kompromisse bei Qualität und Design. Nachhaltigkeit ist bei LEEF nicht nur eine Marketingstrategie, sondern die Basis für langfristiges Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg. Das Unternehmen setzt sich konsequent gegen Greenwashing ein und schützt mit der Initiative LEEF unlimited für jeden verkauften Teller einen Quadratmeter Regenwald auf Festivals wie Lollapalooza, Karneval der Kulturen oder dem Garbicz.

Wir stehen für Interviews zur Verfügung. Für Bildmaterial, Hintergründe und weitere Informationen besuchen Sie das

LEEF Presskit

oder kontaktieren Sie:

LEEF Blattwerk GmbH | Diana Hagenberg |

diana

@leef.bio

| +49 331 2361780 |

www.leef.bio

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Leef Blattwerk GmbH

Schlagwort(e): Unternehmen

23.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Leef Blattwerk GmbH Dortustraße 48 14467 Potsdam Deutschland Telefon: +49 331 236 178-0 E-Mail: info@leef.bio Internet: www.leef.bio ISIN: DE000A352ER1 WKN: A352ER Börsen: Freiverkehr in Frankfurt EQS News ID: 2295982

Ende der Mitteilung EQS-Media

2295982 23.03.2026 CET/CEST