Videoanalyse 23.03.2026
Martin: "Super Micro kann man nicht mehr trauen"
onvista · Uhr
Am Freitag brach die Aktie von Super Micro Computer deutlich ein, nachdem Berichte über mögliche illegale Lieferungen von KI-Servern mit Nvidia-Chips nach China für Verunsicherung sorgten.
Am Skandal beteiligt waren ein Mitgründer und einige Mitarbeiter. Was sich für die Aktie fundamental ändern könnte, erklärt Martin Goersch in seinem neuesten Video.
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