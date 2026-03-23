Videoanalyse 23.03.2026

Martin: "Super Micro kann man nicht mehr trauen"

onvista · Uhr
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Am Freitag brach die Aktie von Super Micro Computer deutlich ein, nachdem Berichte über mögliche illegale Lieferungen von KI-Servern mit Nvidia-Chips nach China für Verunsicherung sorgten.

Am Skandal beteiligt waren ein Mitgründer und einige Mitarbeiter. Was sich für die Aktie fundamental ändern könnte, erklärt Martin Goersch in seinem neuesten Video.

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