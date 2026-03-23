Micron Technology - Letzte Woche sogar ein neues Allzeithoch

Krise – welche Krise? Das ist man beim Blick auf den Kursverlauf der Micron-Aktie geneigt zu fragen. Seit etwa einem Jahr befindet sich der Technologietitel in einem stabilen Aufwärtstrend und hat jüngst den geopolitischen Rahmenbedingungen mit dem Ausbruch aus einer klassischen Flagge getrotzt (siehe Chart). Der Abschluss dieses Konsolidierungsmusters sorgt nochmals für ein prozyklisches Einstiegssignal, zumal es sich – gemessen an der Relativen Stärke nach Levy – weiterhin um einen absoluten Momentumtitel handelt. Für das „i-Tüpfelchen“ sorgt in diesem Zusammenhang das in der vergangenen Woche realisierte, erneute Allzeithoch bei 471,34 USD. Zwei Fibonacci-Projektionen bei 492,87 USD bzw. 515,96 USD markieren im „uncharted territory“ die nächsten Anlaufziele. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der Chartverlauf aktuell eine wichtige Orientierungshilfe. Während die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 420,35 USD) eine erste Unterstützung darstellt, dient das Tief vom März bei 357,67 USD in Zukunft als strategische Absicherung.

Micron Technology (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Micron Technology

Quelle: LSEG, tradesignal²

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