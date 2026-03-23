Nahost Konflikt sorgt weiterhin für schwache Märkte
Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenauftakt deutlich schwächer. Der DAX setzte seine Abwärtsbewegung fort und blieb auch im frühen Handel klar unter Druck. Eine ähnliche Entwicklung war an den internationalen Börsen zu beobachten: Der Euro Stoxx 50 gab nach, während auch die großen US‑Indizes im Minus lagen.
Makroökonomischer Überblick
Im Zentrum der heutigen Marktbewegungen steht die weitere Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Das am Wochenende formulierte Ultimatum Washingtons an Teheran sowie die iranische Drohung, die Straße von Hormus zu schließen, verschärfen die geopolitische Unsicherheit erheblich. Die Meerenge gilt als zentraler Knoten des globalen Ölhandels und jede Einschränkung hätte unmittelbare Folgen für Energiepreise und Inflationserwartungen.
Parallel dazu geraten die Notenbanken unter wachsenden Handlungsdruck. Steigende Ölpreise erhöhen die Gefahr eines erneuten Inflationsschubs.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Salzgitter
Die Aktie des Stahlkonzerns geriet massiv unter Druck und zählte zu den schwächsten Werten im MDax. Auslöser waren die vorgelegten Geschäftszahlen für 2025, die zwar eine deutliche Reduzierung des Jahresverlusts zeigten, die hohen Markterwartungen jedoch nicht erfüllten. Hinzu kommt das äußerst schwierige Branchenumfeld. Der stark gestiegene Ölpreis belastet die Konjunkturaussichten.
Vonovia
Auch Immobilienwerte gaben deutlich nach, allen voran der DAX-Konzern Vonovia. Die Aktie rutschte kräftig ab und führte zeitweise die Verliererliste an. Steigende Energiepreise und die wachsende Sorge vor längerfristig höheren Zinsen verschlechtern das Umfeld für zinssensitive Geschäftsmodelle spürbar.
Gerresheimer
Im SDax sorgte Gerresheimer für auffällige Bewegungen in die entgegengesetzte Richtung der Vorwoche. Nach dem jüngsten Kurssprung infolge von Übernahmefantasie kam es nun zu deutlichen Gewinnmitnahmen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX®
|Bear
|UN5QCE
|26,2
|24551,46523 Punkte
|8,43
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG4ZBN
|5,91
|21436,668876 Punkte
|42,25
|Open End
|DAX®
|Bear
|UN407U
|13,05
|23277,303347 Punkte
|16,66
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG4ZC0
|4,6
|21562,397122 Punkte
|46,24
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG4ZEA
|1,60
|21863,039043 Punkte
|135,93
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.03.2026; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Cap
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|DAX®
|Call
|UG7GHB
|13,80
|22500,00 Punkte
|8,07
|18.09.2026
|Tesla Inc.
|Call
|HD4QTT
|7,20
|290,00 USD
|3,69
|17.06.2026
|Citigroup Inc.
|Call
|HD6SU7
|1,21
|100,00 USD
|5,39
|17.06.2026
|General Motors Co.
|Call
|UN06F1
|0,47
|80,00 USD
|6
|16.09.2026
|Schneider Electric SA
|Call
|UG1NUR
|0,20
|300,00 EUR
|12,01
|17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.03.2026; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Long
|UN5NLP
|0,76
|21371,838667 Punkte
|22
|Open End
|DAX®
|Long
|UN6022
|6,97
|20888,177333 Punkte
|15
|Open End
|Tesla Inc
|Long
|UN4W73
|1,18
|331,385139 USD
|10
|Open End
|DAX®
|Long
|UG6H8P
|2,29
|17912,529672 Punkte
|5
|Open End
|DAX®
|Short
|UN2C81
|4,49
|23124,371152 Punkte
|-30
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.03.2026; 10:30 Uhr;
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