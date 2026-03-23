Original-Research: Marinomed Biotech AG (von First Berlin Equity Research Gmb...

^ Original-Research: Marinomed Biotech AG - from First Berlin Equity Research GmbH 23.03.2026 / 17:44 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Marinomed Biotech AG Company Name: Marinomed Biotech AG ISIN: ATMARINOMED6 Reason for the research: Capital increase and 2025 prelims Recommendation: Buy from: 23.03.2026 Target price: EUR50 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Alexander Rihane First Berlin Equity Research has published a research update on Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6). Analyst Alexander Rihane reiterated his BUY rating and maintained his EUR 50.00 price target. Abstract: On 19 March Marinomed announced preliminary 2025 results and its intention to raise at least EUR2m via a capital increase. The company explained that revenues from the Carragelose earn-out, which is the primary source of revenue until further Budesolv deals materialise, are delayed. To fund the short-term liquidity gap, Marinomed intends to raise at least EUR2m, with the ability to secure up to EUR6.4m via a capital increase with subscription rights. Each existing shareholder can purchase one new share for every four shares they own (4:1) at EUR14 per share, a ~19% discount to the last 3 months VWAP. Management remains confident in meeting the operational earn-out targets (up to EUR10m), though the exact timing of these payments remains uncertain. Given that the company has strict repayment schedules with its creditors (EUR1.32m due in May 2026), the company has opted to err on the side of caution and pre-emptively raise funds. Should any payments materialise in the meantime, either via: (1) operational earn-out milestones, (2) financial earn-out milestones, or (3) Budesolv licensing deals, then shareholders will have got a good opportunity to increase their exposure to the Marinomed share at an attractive discount (~19%) to the last 3 months VWAP. Pending the completion of the capital increase and the release of the audited annual report, we will leave our estimates unaltered. Our sum-of-the-parts valuation yields an unchanged EUR50 price target. We maintain our Buy recommendation (upside: 233%). First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6) veröffentlicht. Analyst Alexander Rihane bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 50,00. Zusammenfassung: Am 19. März gab Marinomed vorläufige Ergebnisse für das Jahr 2025 bekannt und erklärte seine Absicht, durch eine Kapitalerhöhung mindestens EUR2 Mio. aufzubringen. Das Unternehmen erklärte, dass sich die Einnahmen aus dem Carragelose-Earn-out, der bis zum Abschluss weiterer Budesolv-Geschäfte die Haupteinnahmequelle darstellt, verzögern. Um die kurzfristige Liquiditätslücke zu schließen, beabsichtigt Marinomed, mindestens EUR2 Mio. aufzubringen, wobei durch eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten bis zu EUR6,4 Mio. gesichert werden können. Jeder bestehende Aktionär kann für je vier Aktien, die er besitzt, eine neue Aktie (4:1) zum Preis von EUR14 pro Aktie erwerben, was einem Abschlag von ca. 19% gegenüber dem VWAP der vergangenen drei 3 Monate entspricht. Das Management ist weiterhin zuversichtlich, die operativen Earn-out-Ziele (bis zu EUR10 Mio.) zu erreichen, auch wenn der genaue Zeitpunkt dieser Zahlungen ungewiss bleibt. Da das Unternehmen strenge Rückzahlungspläne mit seinen Gläubigern hat (EUR1,32 Mio. fällig im Mai 2026), hat sich das Unternehmen entschieden, auf Nummer sicher zu gehen und präventiv Mittel zu beschaffen. Sollten in der Zwischenzeit Zahlungen erfolgen, sei es durch: (1) operative Earn-out-Meilensteine, (2) finanzielle Earn-out-Meilensteine oder (3) Budesolv-Lizenzvereinbarungen, dann haben Aktionäre eine gute Gelegenheit, ihr Engagement in der Marinomed-Aktie mit einem attraktiven Abschlag (~19%) gegenüber dem VWAP der vergangenen drei 3 Monate zu erhöhen. Bis zum Abschluss der Kapitalerhöhung und der Veröffentlichung des geprüften Jahresberichts belassen wir unsere Schätzungen unverändert. Unsere Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt ein unverändertes Kursziel von EUR50. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 233%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3638f861fd51ed4a0126abe8c210a498 Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=7a71805a-26d6-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2296232 23.03.2026 CET/CEST °