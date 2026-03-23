Original-Research: Marinomed Biotech AG (von First Berlin Equity Research Gmb...

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Original-Research: Marinomed Biotech AG - from First Berlin Equity Research
GmbH

23.03.2026 / 17:44 CET/CEST
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Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Marinomed Biotech AG

     Company Name:                Marinomed Biotech AG
     ISIN:                        ATMARINOMED6

     Reason for the research:     Capital increase and 2025 prelims
     Recommendation:              Buy
     from:                        23.03.2026
     Target price:                EUR50
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Alexander Rihane

First Berlin Equity Research has published a research update on Marinomed
Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6). Analyst Alexander Rihane reiterated his BUY
rating and maintained his EUR 50.00 price target.

Abstract:
On 19 March Marinomed announced preliminary 2025 results and its intention
to raise at least EUR2m via a capital increase. The company explained that
revenues from the Carragelose earn-out, which is the primary source of
revenue until further Budesolv deals materialise, are delayed. To fund the
short-term liquidity gap, Marinomed intends to raise at least EUR2m, with the
ability to secure up to EUR6.4m via a capital increase with subscription
rights. Each existing shareholder can purchase one new share for every four
shares they own (4:1) at EUR14 per share, a ~19% discount to the last 3 months
VWAP. Management remains confident in meeting the operational earn-out
targets (up to EUR10m), though the exact timing of these payments remains
uncertain. Given that the company has strict repayment schedules with its
creditors (EUR1.32m due in May 2026), the company has opted to err on the side
of caution and pre-emptively raise funds. Should any payments materialise in
the meantime, either via: (1) operational earn-out milestones, (2) financial
earn-out milestones, or (3) Budesolv licensing deals, then shareholders will
have got a good opportunity to increase their exposure to the Marinomed
share at an attractive discount (~19%) to the last 3 months VWAP. Pending
the completion of the capital increase and the release of the audited annual
report, we will leave our estimates unaltered. Our sum-of-the-parts
valuation yields an unchanged EUR50 price target. We maintain our Buy
recommendation (upside: 233%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Marinomed Biotech AG
(ISIN: ATMARINOMED6) veröffentlicht. Analyst Alexander Rihane bestätigt
seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 50,00.

Zusammenfassung:
Am 19. März gab Marinomed vorläufige Ergebnisse für das Jahr 2025 bekannt
und erklärte seine Absicht, durch eine Kapitalerhöhung mindestens EUR2 Mio.
aufzubringen. Das Unternehmen erklärte, dass sich die Einnahmen aus dem
Carragelose-Earn-out, der bis zum Abschluss weiterer Budesolv-Geschäfte die
Haupteinnahmequelle darstellt, verzögern. Um die kurzfristige
Liquiditätslücke zu schließen, beabsichtigt Marinomed, mindestens EUR2 Mio.
aufzubringen, wobei durch eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten bis zu EUR6,4
Mio. gesichert werden können. Jeder bestehende Aktionär kann für je vier
Aktien, die er besitzt, eine neue Aktie (4:1) zum Preis von EUR14 pro Aktie
erwerben, was einem Abschlag von ca. 19% gegenüber dem VWAP der vergangenen
drei 3 Monate entspricht. Das Management ist weiterhin zuversichtlich, die
operativen Earn-out-Ziele (bis zu EUR10 Mio.) zu erreichen, auch wenn der
genaue Zeitpunkt dieser Zahlungen ungewiss bleibt. Da das Unternehmen
strenge Rückzahlungspläne mit seinen Gläubigern hat (EUR1,32 Mio. fällig im
Mai 2026), hat sich das Unternehmen entschieden, auf Nummer sicher zu gehen
und präventiv Mittel zu beschaffen. Sollten in der Zwischenzeit Zahlungen
erfolgen, sei es durch: (1) operative Earn-out-Meilensteine, (2) finanzielle
Earn-out-Meilensteine oder (3) Budesolv-Lizenzvereinbarungen, dann haben
Aktionäre eine gute Gelegenheit, ihr Engagement in der Marinomed-Aktie mit
einem attraktiven Abschlag (~19%) gegenüber dem VWAP der vergangenen drei 3
Monate zu erhöhen. Bis zum Abschluss der Kapitalerhöhung und der
Veröffentlichung des geprüften Jahresberichts belassen wir unsere
Schätzungen unverändert. Unsere Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt ein
unverändertes Kursziel von EUR50. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei
(Aufwärtspotenzial: 233%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3638f861fd51ed4a0126abe8c210a498

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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