Original-Research: Mutares SE & Co KGaA (von Sphene Capital GmbH): Buy

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Original-Research: Mutares SE & Co KGaA - von Sphene Capital GmbH

23.03.2026 / 14:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Mutares SE & Co KGaA

     Unternehmen:               Mutares SE & Co KGaA
     ISIN:                      DE000A2NB650

     Anlass der Studie:         Aufnahme der Coverage
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      23.03.2026
     Kursziel:                  EUR 58,30
     Kursziel auf Sicht von:    36 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler

Qui non mutares, maneres, sed qui audet mutares, proficit

Aus einem proprietären Sum-of-the-Parts-Modell, in das die
Sanierungskompetenz der Mutares-Holding über ein DCF-Equity-Verfahren und
der Wert der Beteiligungen durch wahrscheinlichkeitsgewichtete, auf das
EBITDA bezogene Exit-Multiples eingehen, errechnen wir im Base-Case-Szenario
einen Wert des Eigenkapitals von EUR 58,30 je Mutares-Aktie
(Base-Case-Szenario). Angesichts einer von uns erwarteten Kursperformance
(ohne Berücksichtigung der zwischenzeitlich erwarteten Dividenden) von
107,8% nehmen wir die Aktien der Mutares SE & Co KGaA mit einem Buy-Rating
in unsere Research Coverage auf; das Risiko für die Erreichung unserer
Ergebnisprognosen stufen wir angesichts des auf Turnaround-Situationen
spezialisierten Geschäftsmodells als hoch ein.

Gegründet im Jahr 2008, ist die Mutares SE & Co. KGaA ein börsennotierter
Beteiligungsinvestor, der gezielt ertragsschwache oder sogar
verlustträchtige Unternehmensteile großer Konzerne (sog. Carve-outs)
übernimmt, die aufgrund ihrer Komplexität, ihres fehlenden Fokus oder
operativen Schieflage in den Konzernmuttergesellschaften oft "unter dem
Radar fliegen" und nicht weiter zum Kerngeschäft zählen. Schwerpunkt des
Mutares-Geschäftsmodells ist der Erwerb von Unternehmen in
Umbruchsituationen - wofür nach Angaben von Mutares etwa Vakanzen in der
Führung, technologische Rückstände oder generell eine mangelnde Ertragskraft
verantwortlich sein können. Nach Sicherung einer nachhaltigen
Stand-Alone-Fähigkeit im Anschluss an den Carve-out, einer Restrukturierung
durch ein internes Beratungsteam und Neupositionierung am Markt werden die
wieder profitablen Beteiligungen häufig an strategische Bieter zeitnah
verkauft. Im Gegensatz zu herkömmlichen
Private-Equity-Beteiligungsgesellschaften entsteht der Werthebel für Mutares
aus unserer Sicht damit weniger durch eine klassische Multiple-Arbitrage als
vielmehr durch eine "handwerkliche" operative Repositionierung bzw.
Restrukturierung der übernommenen Gesellschaften. Damit operiert Mutares in
einer Nische des Beteiligungsmarktes, die aus unserer Sicht durch hohe
Eintrittsbarrieren und operative Komplexität gekennzeichnet ist. Um in
dieser Nische nachhaltig zu reüssieren hat Mutares ein standardisiertes,
integriertes Wertschöpfungsmodell entlang der selbstbezeichneten
Entwicklungsphasen Acquisition, Realignment, Optimization und Harvesting
aufgebaut, wodurch das Geschäftsmodell in den vergangenen Jahren signifikant
skaliert werden konnte: sowohl geografisch durch den Aufbau von
Niederlassungen in inzwischen zwölf Ländern in Europa, Asien und Nordamerika
als auch sektoral durch die Ausdehnung der Geschäftstätigkeiten auf aktuell
fünf Industrie- und Dienstleistungssektoren.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e08a5f5e1f9a5395a503bb2afb6d8fcc

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (152) 31764553

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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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https://eqs-news.com/?origin_id=ce96cf15-26b2-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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