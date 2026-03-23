OTS: DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG / DAL sichert Alterric ...

DAL sichert Alterric Finanzierung für Windpark Bingen Mainz (ots) - - Finanzierung durch ein von der DAL arrangiertes Bankenkonsortium aus drei regionalen Sparkassen und der DAL/Deutsche Leasing Finance - Windpark verfügt über Gesamtleistung von 33,6 MW und erzeugt Strom zur Versorgung von rund 20.000 Haushalten - Errichtung von acht Windenergieanlagen stärkt Ausbau erneuerbarer Energien in Süddeutschland Die DAL Deutsche Anlagen-Leasing (DAL) arrangiert die Finanzierung des vom Energieparkbetreiber Alterric betriebenen Windparks Bingen im Landkreis Sigmaringen. Die Finanzierung erfolgt durch ein von der DAL arrangiertes Bankenkonsortium, bestehend aus der DAL/Deutsche Leasing Finance, Kreissparkasse Ludwigsburg, der Sparkasse Pforzheim Calw und der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen. Der Windpark verfügt über eine Gesamtleistung von 33,6 MW. Die erzeugte Energiemenge der Anlage deckt den Jahresverbrauch von etwa 20.000 Haushalten. Der Netzanschluss ist bereits im Januar 2026 erfolgt. Darlehen und Fördermittel Der Finanzierungsstruktur liegt eine genehmigte EEG-Vergütung mit einer Laufzeit von 20 Jahren zugrunde. Sie kombiniert zinsgünstige Fördermittel mit langfristigen Bankkrediten. "Durch unsere langjährige Erfahrung als Spezialist in der Strukturierung von Finanzierungen für Erneuerbare-Energie-Anlagen haben wir die Finanzierung mit einer Kombination von Fördermitteln der KfW und Sparkassendarlehen optimal auf die Anforderungen von Alterric und unseren Finanzierungspartnern aus dem Sparkassen-Verbund zuschneiden können", erläutert DAL-Geschäftsführer Dr. Peer Günzel. 63 Gigawattstunden aus erneuerbaren Energien Mit einer jährlichen Stromproduktion von ca. 63 Gigawattstunden (GWh) trägt der Windpark Bingen maßgeblich zur Energiewende bei und stärkt die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Süddeutschland. Der Windpark besteht aus insgesamt acht Windenergieanlagen. Mit einem Rotordurchmesser von knapp 140 Metern erreichen die Anlagen eine Gesamthöhe von rund 230 Metern. Die Auslegung ist auf einen effizienten Betrieb an Binnenlandstandorten ausgerichtet und ermöglicht auch bei mittleren Windgeschwindigkeiten eine kontinuierliche Stromerzeugung. Alterric gehört mit einem Bestandsportfolio von 2.400 Megawatt zu den größten Grünstromerzeugern in Zentraleuropa. Aktuell verfügt das Unternehmen über eine Projektpipeline von 10.000 Megawatt, die allein oder gemeinsam mit Partnern entwickelt werden. Über die DAL Die DAL ist mit einem begleiteten Transaktionsvolumen von über 3,3 Mrd. Euro pro Jahr einer der führenden Spezialisten bei der Realisierung von großvolumigen, assetbasierten Investitionsvorhaben. Als Kompetenzzentrum der Sparkassen ermöglicht die DAL ihren Kunden den Zugang zur Finanzierungskraft einer starken und verlässlichen Finanzgruppe. Die DAL strukturiert und arrangiert die Finanzierung von Transformationsprojekten in Deutschland und ausgewählten europäischen Ländern. Gemeinsam mit der Deutsche Leasing Finance GmbH ist die DAL Teil der Deutsche Leasing Gruppe. Pressekontakt: Michael Schorling Pressesprecher Telefon: +49 6131 804-1100 E-Mail: mailto:m.schorling@dal.de Yannick Houdard Referent Unternehmenskommunikation Telefon: +49 6131 8041107 E-Mail: mailto:y.houdard@dal.de DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG Emy-Roeder-Straße 2 55129 Mainz Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173916/6241050 OTS: DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG