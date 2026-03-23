Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zum Iran-Krieg

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zum Iran-Krieg:

"US-Präsident Donald Trump scheint zunehmend von Panik erfasst. Er lockert die Sanktionen gegen den Iran und stößt gleichzeitig wüste Drohungen gegen das Mullah-Regime in Teheran aus. Diese widersprüchlichen Signale deuten auf den verzweifelten Versuch hin, einen Ausweg aus der selbst gestellten Falle zu finden. Doch mit seiner Warnung, er werde die Energieinfrastruktur im Iran "auslöschen" und auch Kernkraftwerke attackieren, wenn das Regime in Teheran die Straße von Hormus nicht freigebe, macht er alles nur noch schlimmer. Es ist eine brandgefährliche Eskalation in einer Region, die ohnehin schon in Flammen steht."/yyzz/DP/nas