Rheinmetall mit F126-Chance – Dell stark, Super Micro unter Druck
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Gerresheimer, Hornbach, Salzgitter, Delivery Hero, Basf, Heidelberg Materials, Rheinmetall, Novo Nordisk, Microsoft, Super Micro Computer und Dell.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Rheinmetall: Milliardenprojekt F126
Ein möglicher Großauftrag sorgt für Bewegung – doch hinter den Kulissen läuft ein komplexes Projekt mit Verzögerungen und politischem Druck. Welche Rolle Rheinmetall jetzt spielen könnte, schauen wir uns genauer an.
Super Micro: Ermittlungen und Konsequenzen
Ein brisantes Thema belastet das Vertrauen in den KI-Server-Spezialisten Super Micro Computer. Was steckt hinter den Vorwürfen – und warum reagieren Investoren so sensibel?
Dell: Profiteur des KI-Booms
Während andere unter Druck stehen, rückt Dell in den Fokus der Anleger. Starke Zahlen und neue Analystenstimmen geben Rückenwind – ist das erst der Anfang?
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