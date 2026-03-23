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Rheinmetall mit F126-Chance – Dell stark, Super Micro unter Druck

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In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Gerresheimer, Hornbach, Salzgitter, Delivery Hero, Basf, Heidelberg Materials, Rheinmetall, Novo Nordisk, Microsoft, Super Micro Computer und Dell.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Rheinmetall: Milliardenprojekt F126

Ein möglicher Großauftrag sorgt für Bewegung – doch hinter den Kulissen läuft ein komplexes Projekt mit Verzögerungen und politischem Druck. Welche Rolle Rheinmetall jetzt spielen könnte, schauen wir uns genauer an.

Super Micro: Ermittlungen und Konsequenzen

Ein brisantes Thema belastet das Vertrauen in den KI-Server-Spezialisten Super Micro Computer. Was steckt hinter den Vorwürfen – und warum reagieren Investoren so sensibel?

Dell: Profiteur des KI-Booms

Während andere unter Druck stehen, rückt Dell in den Fokus der Anleger. Starke Zahlen und neue Analystenstimmen geben Rückenwind – ist das erst der Anfang?

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