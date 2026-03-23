Russischer Raumtransporter muss manuell an ISS andocken - Probleme mit Antenne

Moskau, ⁠23. Mrz (Reuters) - Bei einem Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation (ISS) kommt es nach russischen Angaben zu Schwierigkeiten.

Ein unbemannter russischer Raumtransporter müsse wegen eines Antennenproblems manuell an die ‌ISS andocken, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mit. Der russische Kosmonaut Sergej Kud-Swertschkow werde als derzeitiger ⁠ISS-Kommandant ⁠das Frachtschiff am Dienstag gegen 13.35 Uhr GMT (14.35 Uhr MEZ) per Hand steuern. Die Kapsel war am Sonntag mit einer Sojus-Rakete vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet. Dabei sei ein ‌Problem mit einer der Antennen des ‌automatischen Andocksystems festgestellt worden. Der US-Raumfahrtbehörde Nasa zufolge funktionieren alle anderen Systeme normal. Roskosmos setze die ⁠Fehlersuche an der Antenne fort.

Ein manueller Anflug werde ‌von den Raumfahrern im ⁠Training regelmäßig geübt, erklärte der Leiter des russischen Kosmonauten-Ausbildungszentrums, Oleg Kononenko. Der Frachter hat etwa 2,5 Tonnen Lebensmittel, Wasser, Treibstoff, Sauerstoff und ‌Ausrüstung für die ⁠Besatzung an Bord. Derzeit ⁠befinden sich sieben Raumfahrer auf der ISS. Neben Kud-Swertschkow sind dies die Russen Sergej Mikajew und Andrej Fedjajew, die US-Astronauten Christopher Williams, Jessica Meir und Jack Hathaway sowie die Französin Sophie Adenot.

(Bericht von Guy Faulconbridge, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)