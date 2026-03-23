Werbevermarkters

Ströer kürzt Dividende

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

Die Aktionäre des Werbevermarkters Ströer sollen sich für 2025 mit einer deutlich geringeren Dividende begnügen. Die Ausschüttung soll im Vergleich zum Vorjahr von 2,30 Euro auf 1,85 Euro je Aktie sinken, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Montag in Köln mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einer Senkung auf 2,12 Euro gerechnet. Allerdings will Ströer bis November nun bis zu 50 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben.

Im vergangenen Jahr steigerte Ströer den Umsatz wie bereits bekannt um gut ein Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen blieb mit 626 Millionen Euro praktisch stabil. Der Überschuss sank wegen höherer Abschreibungen jedoch um fünf Prozent auf 140 Millionen Euro.

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