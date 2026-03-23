TACO Trump | Verhandlungen IRAN vs USA | DOW geht steil

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Trump rudert zurück – und plötzlich springt die Wall Street an.

Die Dow-Futures lagen zeitweise fast 1.000 Punkte im Plus, nachdem Trump von „produktiven“ Gesprächen mit Iran sprach und Angriffe auf Energieinfrastruktur für 5 Tage aussetzte.

Damit fällt schlagartig ein Teil der Angst vor einem noch größeren Öl- und Inflationsschock aus dem Markt.

Die Ölpreise reagieren sofort: WTI rund -9 % auf etwa 89 Dollar, Brent ebenfalls rund -9 % auf etwa 101 Dollar.

Vor allem Banken, Tech und Airlines legen vorbörslich kräftig zu, während klassische Energiewerte schwächer tendieren.

Jetzt entscheidet sich, ob daraus mehr wird als nur eine heftige Erleichterungsrally auf Trumps nächste Kehrtwende.



00:00 Intro

00:08 Donald Trump rudert zurück, Kurse steigen

02:56 Gespräche mit Iran und Entwicklung unklar

05:19 10-jährige Staatsanleihen | Ölpreis sinkt, bleibt volatil

08:38 Prognosen Midterm Elections | Faktoren: Affordability

10:39 Fragile Gemengelage: Bedingungen für Beruhigung des Marktes

13:08 Wie ist heutige Erholung einzuordnen? | Angst- und Gierindex

14:56 Einflussnahme auf Kapitalmärkte durch politische Akteure

17:57 Meldungen: Apple | Alphabet | OpenAI | Nvidia | Blackstone u.v.m.

21:27 Analysten: Uber | AT&T | Mongo DB | Cheniere Energy | Amazon u.v.m.

24:49 Ausblick | Zusammenfassung





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