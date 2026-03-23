Teheran von neuen Explosionen erschüttert

TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranische Hauptstadt Teheran ist von neuen Explosionen erschüttert worden. Im Nordosten der Millionenmetropole wurde die Flugabwehr aktiviert, wie Augenzeugen berichteten. Zunächst war unklar, welche Ziele betroffen waren. Seit mehr als drei Wochen fliegen Israel und die USA schwere Angriffe in der Stadt.

Der Rote Halbmond im Iran setzte seine Arbeiten zur Bergung von Toten und Verletzten und zur Beseitigung von Trümmern fort. In Teheran befreiten Retter zwölf Bewohner eines durch Raketeneinschläge eingestürzten Gebäudes, wie der Leiter der Rothalbmond-Gesellschaft, Pirhussein Koliwand, erklärte./arb/DP/nas