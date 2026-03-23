Trump lässt Angriffe auf Irans Energieinfrastruktur aussetzen

- von ⁠Susan Heavey und Doina Chiacu

Washington, 23. Mrz (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat die Aussetzung der Angriffe auf iranische Kraftwerke und die Energieinfrastruktur in Aussicht gestellt. In den beiden vergangenen Tagen habe ‌es gute und produktive Gespräche mit dem Iran gegeben, schrieb Trump am Montag in einem Beitrag auf seiner ⁠Plattform Truth ⁠Social. "Ich habe das Kriegsministerium angewiesen, sämtliche militärischen Angriffe auf iranische Kraftwerke und die Energieinfrastruktur für einen Zeitraum von fünf Tagen aufzuschieben, abhängig vom Erfolg der laufenden Treffen und Gespräche", schrieb der Präsident.

Zuvor hatten die iranischen Revolutionsgarden mit ‌Angriffen auf israelische Kraftwerke und die Stromversorgung ‌von US-Stützpunkten am Persischen Golf gedroht. Sie reagierten damit auf ein von Trump am Wochenende gesetztes Ultimatum. Sollte Trump seine ⁠Drohung wahr machen und das iranische Stromnetz zerstören, werde in ‌gleichem Maße zurückgeschlagen, erklärten die ⁠Garden am Montag. "Wenn ihr die Stromversorgung angreift, greifen wir die Stromversorgung an." Von früheren Drohungen gegen Meerwasserentsalzungsanlagen in der Region rückten die Garden allerdings ab.

Trump hatte ‌der Führung in Teheran am ⁠Samstag ein Ultimatum gestellt: Sollte ⁠die strategisch wichtige Straße von Hormus nicht binnen 48 Stunden wieder vollständig für die Schifffahrt geöffnet werden, würden die USA iranische Kraftwerke vernichten. Die Frist wäre um 00.45 Uhr MEZ in der Nacht zum Dienstag abgelaufen.

Trumps Ankündigung, die angedrohten Angriffe vorerst auszusetzen, beflügelte die Aktienmärkte und ließ den Ölpreis einbrechen.

(bearbeitet von Kerstin Dörr, redigiert ⁠von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)