Trump: Stehen möglicherweise kurz vor Abkommen mit Iran zur Beendigung des Krieges

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Washington, 23. ⁠Mrz (Reuters) - Die USA führen nach Angaben von Präsident Donald Trump weit fortgeschrittene Verhandlungen mit dem Iran zur Beendigung des Krieges.

Der Abschluss eines Abkommens stehe möglicherweise kurz bevor, ‌sagte Trump am Montag vor Reportern. Sein Nahost-Gesandter Steve Witkoff und sein Schwiegersohn Jared Kushner hätten am ⁠Sonntag ⁠mit Vertretern der Islamischen Republik gesprochen, die Verhandlungen sollten noch diesen Montag fortgesetzt werden. Die iranische Nachrichtenagentur Fars wies die Aussagen unter Berufung auf Insider allerdings umgehend zurück. Es gebe weder direkte noch ‌indirekte Kontakte mit den USA.

Der ‌US-Präsident sagte nicht, mit wem Witkoff und Kushner verhandelt haben sollen. Es handele sich nicht um das geistliche ⁠und politische Oberhaupt, Ajatollah Modschtaba Chamenei. Der Iran habe "noch ‌einige Anführer übrig", erklärte Trump ⁠und fügte hinzu: "Wir verhandeln mit dem Mann, der meiner Meinung nach am meisten respektiert wird und der Anführer ist."

Mit seiner Volte hat ‌Trump auch ein dem ⁠Iran am Samstag gestelltes Ultimatum ⁠ausgesetzt. Er hatte gedroht, iranische Kraftwerke würden zerstört, falls die Regierung in Teheran die Straße von Hormus nicht binnen 48 Stunden wieder vollständig für die Schifffahrt freigebe. Das Ultimatum wäre am späten Montagabend abgelaufen.

(Bericht von Humeyra Pamuk and Susan Heavey, geschrieben von Hans Busemann, redigiert von Sabine Ehrhardt. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 23.03.2025
Hoffnung auf Iran-Deeskalation löst Dax-Kurssprung ausheute, 17:02 Uhr · onvista
Hoffnung auf Iran-Deeskalation löst Dax-Kurssprung aus
Märkte reagieren stark
Trump verschiebt Ultimatum nach "produktiven Gesprächen"heute, 11:46 Uhr · dpa-AFX
Trump verschiebt Ultimatum nach "produktiven Gesprächen"
Nach Trump-Post
Iran dementiert Verhandlungen mit den USAheute, 12:15 Uhr · dpa-AFX
Iran dementiert Verhandlungen mit den USA
Straße von Hormus
Trump stellt Iran Ultimatum - Teheran warntgestern, 06:56 Uhr · dpa-AFX
Trump stellt Iran Ultimatum - Teheran warnt
Angst vor neuem Inflationsschub
Iran-Krieg wird zum Härtetest für den Daxgestern, 08:05 Uhr · dpa-AFX
Ein Anleger analysiert Charts
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Märkte in Turbulenzen
Fürs Absichern ist es längst zu spätheute, 10:41 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Die Märkte fürchten Zinserhöhungen – zu Unrecht21. März · Acatis
Dax, S&P 500, Bitcoin und Gold
Märkte im Minus – hier sind entscheidende Marken19. März · onvista
Alle Premium-News