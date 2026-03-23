Trump will Angriffe auf Energie-Infrastruktur aussetzen

Die Nachricht, dass US-Präsident Donald Trump die US-Angriffe auf iranische Energie-Anlagen aussetzen will, hat die Aktienmärkte aus tiefem Verlust-Terrirtorium in die Gewinnzone gehievt. Der deutsche Leitindex Dax legte nach Bekanntwerden der Nachricht um über 1.500 Punkte zu auf knapp unter 23.500 Punkte.

Es dürfte eine der größten Intraday-Bewegungen sein, die es im Index jemals gab. Trump hatte zuvor auf seiner Kurznachrichten-Plattform angekündigt, alle Angriffe auf Kraftwerke und andere Energie-Infrastruktur im Iran für fünf Tage zu pausieren. Die USA hätten mit dem Iran sehr "produktive und konstruktive" Gespräche, die im Laufe der Woche fortgesetzt würden, so Trump weiter. Der US-Präsident stellte eine "komplette Lösung der Feindseligkeiten" in Aussicht.