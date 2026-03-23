TV-Berichte: Flugzeug kollidiert in New York mit Fahrzeug

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Auf dem Flughafen LaGuardia in New York ist laut Medienberichten ein Flugzeug mit einem Fahrzeug zusammengestoßen. Der Vorfall habe sich am späten Sonntagabend (Ortszeit) auf dem Rollfeld ereignet, berichtete der Sender NBC News unter Berufung auf die New Yorker Polizei und die Feuerwehr. Über etwaige Verletzte wurde zunächst nichts bekannt. Der Flugbetrieb auf dem Flughafen sei unterbrochen worden, meldete der Sender CNN. Der Flughafen wird vor allem für Verbindungen innerhalb der USA genutzt./jv/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Wall Street: Weiter bergab vor dem Wochenende20. März · dpa-AFX
Wall Street: Weiter bergab vor dem Wochenende
Quartalsbericht veröffentlicht
FedEx hebt nach starkem Weihnachtsgeschäft Gewinnprognose an20. März · Reuters
FedEx hebt nach starkem Weihnachtsgeschäft Gewinnprognose an
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Die Märkte fürchten Zinserhöhungen – zu Unrecht21. März · Acatis
Dax, S&P 500, Bitcoin und Gold
Märkte im Minus – hier sind entscheidende Marken19. März · onvista
IPO am Freitag geplant
Für wen sich Rüstungszulieferer Vincorion lohnen könnte18. März · onvista
Alle Premium-News