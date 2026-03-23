TV-Berichte: Flugzeug kollidiert in New York mit Fahrzeug

NEW YORK (dpa-AFX) - Auf dem Flughafen LaGuardia in New York ist laut Medienberichten ein Flugzeug mit einem Fahrzeug zusammengestoßen. Der Vorfall habe sich am späten Sonntagabend (Ortszeit) auf dem Rollfeld ereignet, berichtete der Sender NBC News unter Berufung auf die New Yorker Polizei und die Feuerwehr. Über etwaige Verletzte wurde zunächst nichts bekannt. Der Flugbetrieb auf dem Flughafen sei unterbrochen worden, meldete der Sender CNN. Der Flughafen wird vor allem für Verbindungen innerhalb der USA genutzt./jv/DP/zb