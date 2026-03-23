Viele Apotheken in NRW bleiben geschlossen

dpa-AFX · Uhr
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DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Wer am Montag in Nordrhein-Westfalen eine Apotheke braucht, könnte vielerorts vor verschlossenen Türen stehen. Zahlreiche Apotheken bleiben zum Wochenstart geschlossen, wie die Apothekerverbände Nordrhein und Westfalen-Lippe erklärten. Hintergrund ist ein bundesweiter Protesttag für höhere Vergütungen in der Branche.

Notdienste sollen demnach sicherstellen, dass Patientinnen und Patienten an dringend benötigte Medikamente kommen. Notdienstapotheken können über eine bundeseinheitliche kostenlose Rufnummer (0800 00 22 8 33) oder über das Internet (www.aponet.de/notdienstsuche) gefunden werden.

In Düsseldorf und anderen Großstädten in Deutschland sind zentrale Kundgebungen geplant. Mit dem Protesttag wollen die Apotheker bei der Bundesregierung erneut Druck für eine seit Jahren ausgebliebene Honoraranhebung machen./ciu/DP/zb

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