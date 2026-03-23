Vonovia: Operativ verbessert – Kurs bleibt unter Druck

Die Aktie der Vonovia SE zeigte sich in der vergangenen Woche erneut schwach. Nach einem positiven Wochenstart folgte zum Wochenende ein deutlicher Abverkauf, am 23. März 2026 notierten die Papiere im Bereich von rund 21 Euro.

Operativ zeigte Vonovia 2025 ein stabileres Bild: Das bereinigte EBITDA lag bei 2,801 Milliarden Euro, der bereinigte Vorsteuergewinn bei 1,904 Milliarden Euro beziehungsweise 2,29 Euro je Aktie. Die Leerstandsquote lag bei 2,1 Prozent bei einem Wohnungsportfolio von 530.979 Einheiten. Im Vermietungsgeschäft blieb die Entwicklung solide mit 4,1 Prozent organischem Mietwachstum, einer Vermietungsquote von 97,9 Prozent sowie einer Collection Rate von 99,4 Prozent.

Strategisch setzt das Management auf Wachstum und schnelleren Schuldenabbau. Der Verschuldungsgrad LTV lag 2025 bei 45,4 Prozent und soll bis Ende 2028 auf etwa 40 Prozent sinken. Zur Umsetzung plant Vonovia Verkäufe von Vermögenswerten im Volumen von rund fünf Milliarden Euro und will die Privatisierungen ausweiten. Für Anleger ist wichtig, dass der Konzern Prognose 2026 und Ziele 2028 bestätigt hat und zugleich die Transparenz in Berichterstattung und Prognose verbessern will. Bei der Ausschüttung bleibt Vonovia berechenbar, für 2025 ist eine Dividende von 1,25 Euro je Aktie vorgesehen.

Analysten bleiben mehrheitlich konstruktiv, passen Kursziele aber an Annahmen zu Finanzierungskosten an. JPMorgan hält an Overweight fest und senkt das Kursziel auf 34,50 Euro. UBS bestätigt Buy mit 34 Euro und Berenberg bleibt bei Buy mit 38 Euro.

Vonovia SE Wochenchart

Betrachtungszeitraum: 23.03.2021– 23.03.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ariva.de

Charttechnisches Bild

Nach dem jüngsten Abverkauf bewegt sich die Vonovia Aktie aktuell im Bereich von rund 20 bis 21 Euro und damit unter der 100 Tage Linie, die aktuell bei ca. 25,29 Euro verläuft. Gemeinsam mit der 200 Tage Linie, die derzeit bei ca. 26,58 Euro liegt, stellt diese Zone aktuell eine breite Widerstandszone dar. Die 25 Euro Marke stellt derzeit zudem eine weitere Hürde dar. Die nächste Unterstützungszone verläuft derzeit bei 20 Euro. Sollte auch diese Marke brechen, rückt als nächstes der Bereich um 16 Euro als mögliche Unterstützungszone in den Fokus.

Tradingmöglichkeiten

Turbo Open End Bull auf Vonovia SE

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Vonovia SE HC5P0F 6,1 14,318691 EUR 14,318691 EUR 3,41 Open End Vonovia SE HC75RX 2,71 17,757777 EUR 17,757777 EUR 7,89 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.03.2026; 10:15 Uhr

Turbo Open End Bear auf Vonovia SE

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Vonovia SE UN5HHZ 7,59 27,973174 EUR 27,973174 EUR 2,7 Open End Vonovia SE UN5RQ5 5,63 25,983883 EUR 25,983883 EUR 3,62 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.03.2026; 10:15 Uhr

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